Borsa İstanbul’da 2 Ekim 2026 Cuma günü işlem gören hisselerde hareketli bir seans geride kaldı. BIST 100 endeksi günü yüzde 0,17 değer kazanarak 12.270,18 puandan tamamladı.

Endeks gün içerisinde en yüksek 12.367,70, en düşük ise 12.233,27 puanı gördü.

BORSADA EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Son fiyat (TL) Günlük değişim Hacim (TL) ASELS 362,75 -1,96% 17.403.262.085 ASTOR 220,00 +4,96% 16.100.721.805 THYAO 292,00 +1,92% 8.975.690.252 AKBNK 67,10 -0,67% 8.151.052.352 TUPRS 377,00 -2,58% 6.985.274.246

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son fiyat (TL) Günlük değişim Hacim (TL) GOLDA 9,13 +10,00% 96.879.186 SANFM 4,40 +10,00% 33.709.520 TGSAS 113,30 +10,00% 30.458.768 MCARD 94,70 +9,99% 176.597.035 CRDFA 8,81 +9,99% 37.784.950

Hisse Son fiyat (TL) Günlük değişim Hacim (TL) UFUK 355,50 -10,00% 337.725 ANELE 36,72 -10,00% 362.683 TERA 63,45 -10,00% 1.577.113 PRZMA 17,82 -10,00% 301.318 GUNDG 187,20 -10,00% 203.299

DOLAR 49,14 TL'Yİ GÖRDÜ

Serbest piyasada saat 18.30 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,10 artışla 49,14 TL, euro/TL ise yüzde 0,11 yükselişle 55,38 TL seviyesinde işlem gördü.

ALTIN GERİLEDİ

Altının ons fiyatı saat 18.30 itibarıyla 4.144 dolar seviyesinde bulunurken, düne göre yüzde 0,85 geriledi.

Kapalıçarşı’da gram altın yüzde 0,64 düşüşle 6.550,69 TL oldu. Çeyrek altının alış fiyatı 10.479,48 TL, satış fiyatı 10.710,37 TL olarak kaydedildi.

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