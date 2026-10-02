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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,17 yükselişle 12.270,18 puandan tamamladı. Dolar 49,14 TL’ye çıkarken, gram altın 6.550,69 TL’ye geriledi.

Borsa İstanbul’da 2 Ekim 2026 Cuma günü işlem gören hisselerde hareketli bir seans geride kaldı. BIST 100 endeksi günü yüzde 0,17 değer kazanarak 12.270,18 puandan tamamladı.

Endeks gün içerisinde en yüksek 12.367,70, en düşük ise 12.233,27 puanı gördü.

BORSADA EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Son fiyat (TL) Günlük değişim Hacim (TL)
ASELS 362,75 -1,96% 17.403.262.085
ASTOR 220,00 +4,96% 16.100.721.805
THYAO 292,00 +1,92% 8.975.690.252
AKBNK 67,10 -0,67% 8.151.052.352
TUPRS 377,00 -2,58% 6.985.274.246

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son fiyat (TL) Günlük değişim Hacim (TL)
GOLDA 9,13 +10,00% 96.879.186
SANFM 4,40 +10,00% 33.709.520
TGSAS 113,30 +10,00% 30.458.768
MCARD 94,70 +9,99% 176.597.035
CRDFA 8,81 +9,99% 37.784.950

Gün sonu piyasa özeti: Borsa, dolar, euro, altın son durum, Görsel 1

Hisse Son fiyat (TL) Günlük değişim Hacim (TL)
UFUK 355,50 -10,00% 337.725
ANELE 36,72 -10,00% 362.683
TERA 63,45 -10,00% 1.577.113
PRZMA 17,82 -10,00% 301.318
GUNDG 187,20 -10,00% 203.299

DOLAR 49,14 TL'Yİ GÖRDÜ

Serbest piyasada saat 18.30 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,10 artışla 49,14 TL, euro/TL ise yüzde 0,11 yükselişle 55,38 TL seviyesinde işlem gördü.

Gün sonu piyasa özeti: Borsa, dolar, euro, altın son durum, Görsel 2

ALTIN GERİLEDİ

Altının ons fiyatı saat 18.30 itibarıyla 4.144 dolar seviyesinde bulunurken, düne göre yüzde 0,85 geriledi.

Kapalıçarşı’da gram altın yüzde 0,64 düşüşle 6.550,69 TL oldu. Çeyrek altının alış fiyatı 10.479,48 TL, satış fiyatı 10.710,37 TL olarak kaydedildi.

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