Banka, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek söz konusu şirket nezdinde herhangi bir nakdi veya gayrinakdi risk taşımadıklarını duyurdu.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda, Ziraat Bankası’ndan Tera Yatırım’a devasa boyutta kredi sağlandığı ve bu kaynağın belirli kişi ile gruplara aktarılarak geri ödenmediği öne sürülmüştü.

Açıklamada, iddiaların gerçek dışı olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan, Bankamızın Tera Yatırım’a 600 milyon ABD doları kredi kullandırdığı, bu kaynağın belirli kişi ve kurumlarca kullanıldığı ve kaynağın belirli bir kişiye yakınlığı olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır."

SÖZ KONUSU İŞLEMİN DETAYI PAYLAŞILDI

Ziraat Bankası, süreçle ilgili yanlış anlaşılmaların önüne geçmek adına konunun teknik detayını da kamuoyuyla paylaştı. İşlemin nakdi bir kredi olmadığının altını çizen banka yetkilileri, açıklamanın devamında şu detayları aktardı:

"Söz konusu firmanın likit değerleri kapsamında bir kamu kurumuna yönelik olarak faaliyet alanına ilişkin düzenlenen teminat mektubu, Bankamız tarafından iade edilmiş olup; Tera Yatırım’ın Bankamız nezdinde herhangi bir nakdi ve gayrinakdi riski bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."