Fon soruşturması kapsamında gündeme gelen Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD), bağımsız yönetim kurulu üyesi Talat Ulussever’in istifa ettiğini KAP’a bildirdi.

Şirketin 2 Ekim 2026 tarihli açıklamasına göre Ulussever, Kartal 4. Noterliği aracılığıyla gönderdiği 1 Ekim 2026 tarihli ihtarnameyle, 1 Ekim itibarıyla bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini şirkete bildirdi.

YÖNETİM KURULUNDA BOŞLUK OLUŞTU

Şirket, istifa nedeniyle bağımsız yönetim kurulu üyeliğinde oluşan boşluğun giderileceğini açıkladı.

Buna göre ilgili yönetim kurulu komiteleri yeniden düzenlenecek ve ticaret sicili nezdinde gerekli işlemler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda yaşanacak gelişmelerin ayrıca kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Talat Ulussever, Eylül ayında OZATD yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanmış ve ataması 9 Eylül 2026'da ticaret siciline tescil edilmişti.

5 BİN TL'DEN 1271 TL'YE

Öte yandan OZATD hisselerinde satış baskısı devam etti. Eylül 2026'da yayımlanan 2026/65 sayılı SPK Bülteni kapsamında, aralarında Tera Yatırım ve Tera Portföy'ün de bulunduğu kişi ve kurumlara OZATD pay piyasasıyla sınırlı olmak üzere 2 yıl süreyle Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verilmişti.

OZATD hisseleri TSİ 16.00 itibarıyla yüzde 9,99 düşüşle 1.271 TL seviyesine geriledi. Hissede haftalık kayıp yüzde 46,78, aylık kayıp ise yüzde 73,63 seviyesine ulaştı. OZATD, eylül ayının ortasında 5.115 TL seviyesine kadar yükselmişti.

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