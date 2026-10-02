Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) hisseleri için aracı kurumların hedef fiyat açıklamaları sürüyor. Ak Yatırım, ASELS için hedef fiyatını 480 TL’den 520 TL’ye yükseltti. Kurum, hisse için tavsiyesini ise “Endeks Üstü Getiri” olarak açıkladı.

Ak Yatırım’ın 2 Ekim 2026 tarihli değerlendirmesinde ASELS için 520 TL hedef fiyat belirlenirken, son fiyat 366,75 TL olarak yer aldı. Buna göre kurumun hesaplamasında yüzde 41,78 prim potansiyeli bulunuyor.

Aracı kurum Hedef fiyat Son fiyat Tavsiye Prim potansiyeli Ak Yatırım 520 TL 366,75 TL Endeks Üstü Getiri %41,78

ASELS HİSSELERİNDE SON DURUM

ASELS hisseleri TSİ 14.30 itibarıyla yüzde 1,69 düşüşle 363,75 TL seviyesinde işlem görüyor.

Hissede aynı saat itibarıyla en fazla alım ve satım yapan aracı kurumlar da belli oldu. İlk 5 alıcının toplam işlemi 2 milyon 911 bin 21 lot, ilk 5 satıcının toplamı ise 5 milyon 22 bin 955 lot oldu. Böylece ilk 5 kurum bazında net fark 2 milyon 111 bin 934 lot satış olarak gerçekleşti.

ASELS’TE EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR

Aracı kurum Net lot Pay (%) Maliyet (TL) İş Yatırım 764.404 %14,27 370,475 Ak Yatırım 753.534 %14,07 373,529 TEB Yatırım 489.656 %9,14 373,963 Midas 458.659 %8,56 371,255 Garanti 444.768 %8,31 370,613

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı kurum Net lot Pay (%) Maliyet (TL) Bank of America -3.730.818 %69,67 371,125 Yapı Kredi -776.856 %14,51 374,267 A1 -246.618 %4,61 371,26 Tacirler -169.223 %3,16 369,247 Yatırım Finansman -99.440 %1,86 362,041

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