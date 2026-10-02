Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRLSM), 2 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle basında yer alan haberler üzerine açıklamada bulundu.

Şirket açıklamasında, yürütülen bir soruşturma kapsamında Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altan’ın ifadesine başvurulduğu ve adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldığı belirtildi.

BRLSM, söz konusu hukuki sürecin Mesut Altan’ın şahsi malvarlığına ilişkin olduğunu, şirket ve iştiraklerinin tüzel kişiliği, yönetimi veya faaliyetleriyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını açıkladı.

ŞİRKET FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Açıklamada, grubun kurumsal işleyişi ile tüm faaliyetlerinin olağan ve kesintisiz şekilde sürdüğü ifade edildi.

Şirket ayrıca yatırımcıların, iş ortaklarının ve diğer menfaat sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla, gerçeğe aykırı veya yanıltıcı içeriklere dayanan haber, yorum ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

BRLSM, konuya ilişkin olarak yalnızca yetkili makamlar ve şirket tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesini rica etti.