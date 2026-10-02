Gazeteci Bahadır Özgür’ün kaleme aldığı bilgilere göre Tezmen’in Nijerya’da kurduğu ve adı resmi kayıtlara harf hatasıyla geçen "Para Haraket" adlı şirket ilk kez ortaya çıkarıldı.

Fon soruşturmasını yürüten savcılığın el koyma kararı aldığı şirketler arasında dikkat çeken bir isim öne çıkıyor: Savana Dış Ticaret Danışmanlık AŞ.

Yüzde 50 hissesine devlet tarafından el konulan bu şirketin kalan yarısı ise Nijeryalı iş insanı Hakeem Shagaya’ya ait. Kuruluşunun ardından hiçbir sermaye artırımı yapmayan ve 2019 yılından bu yana adeta "dondurulan" şirketin açık kaynaklarda tek bir ticari kaydına rastlanmıyor.

NİJERYA SİCİLİNDEKİ ŞİRKET: "PARA HARAKET NİG. LTD"

Savana AŞ’nin izi sürüldüğünde, Nijerya resmi ticaret siciline kayıtlı bilinmeyen bir şirket daha gün yüzüne çıkıyor. Tezmen’in yüzde 51 hisseyle büyük ortağı olduğu ve aynı adreste faaliyet gösteren şirketin adı resmi kayıtlarda aynen şu şekilde geçiyor: Para Haraket Nig. LTD.

Türkiye’deki finans alanında devasa büyümeler kaydeden, gayrimenkulden savunma sanayisine kadar birçok yatırımı bulunan Tera grubunun bu iki şirketinin, ticaret sicil gazeteleri dışında hiç haber olmaması soru işaretlerini artırdı.

Üstelik Tezmen’in el konulan özel jeti TC-TRA’nın uçuş kayıtları incelendiğinde; İsviçre, Almanya, Norveç ve Finlandiya gibi Avrupa ülkelerine sıkça seyahat edilirken, Afrika bölgesine hiçbir uçuşun yapılmamış olması "Şirketler ne amaçla kuruldu ve para trafiği yapıldı mı?" sorularını gündeme getirdi.

AYNI ADRESTEN ÇIKAN BAĞLANTI: KARMOD NİGERİA

Nijerya’daki şirket adresinde yapılan incelemelerde üçüncü bir firmanın varlığı daha tespit edildi: Karmod Nigeria LTD.

Tezmen ile resmi bir ortaklığı bulunmayan ancak yönetim kurulu başkanlığını Tezmen'in ortağı Hakeem Shagaya'nın yürüttüğü bu firma, Türkiye’nin dev prefabrik yapı üreticilerinden Karmod Prefabrik’in bir iştiraki olarak biliniyor.

Pendik İmam Hatip mezunu Mesut ve Mehmet Çankaya kardeşlere ait olan Karmod; güvenlik kulübelerinden askeri tesislere, prefabrik konutlardan savunma sanayisi üretimine kadar geniş bir alanda kamuyla iş yapan dev bir şirket ağına sahip.

TERA SADECE BİR FİNANS ŞİRKETİ Mİ?

Gazeteci Özgür’ün analizine göre soruşturma derinleştikçe ortaya çıkan tablo, Tera’nın sadece borsa ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren bir finansal grup olmadığını gösteriyor.

Tezmen’in etrafında örülen karmaşık ilişki ağı; siyasi, bürokratik ve uluslararası boyutları olan geniş bir habitatın varlığına işaret ediyor. Uzmanlar, fon skandalının tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için bu pasif ve gizemli şirketlerin para hareketlerinin savcılıkça detaylı incelenmesi gerektiğini vurguluyor.

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