İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Savcılık ifadelerinin ardından Altuğ Kantarcı, Ali Çil, İskender Balcı, Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, İsmet Öğüt, Adem Karatepe ve Mesut Altan olmak üzere 8 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Tolga Tuğtekin hakkında ise adli kontrol talep edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakimlikteki işlemlerin ardından şüphelilerden 4'ünün tutuklanmasına karar verildi. 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 20 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

TUTUKLU SAYISI 65'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan hakkında da tutuklama kararı verilmişti.

Soruşturmanın devamında Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 49 şüphelinin daha tutuklanmasıyla toplam sayı 61'e ulaşmıştı.

Son olarak 4 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmesiyle, paylaşılan verilere göre soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 65'e yükseldi.

MASAK'TAN MALİ VERİLER İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Holding A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin yanı sıra 2024'ten bu yana gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş ve çıkışlarına ilişkin verilerin Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.