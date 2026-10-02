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İş Yatırım’ın 2 Ekim 2026 gün sonu alım-satım işlemleri belli oldu. Kurumun net hacmi 1,57 milyar lot olurken, alım tarafında ISCTR, CANTE ve SASA; satış tarafında ise GAIKXV ve KBIPVV öne çıktı.

Borsa İstanbul’da haftanın son işlem gününün ardından İş Yatırım’ın en çok alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu.

İş Yatırım’ın gün sonu verilerine göre kurumun net hacmi 1.574.652.614 lot olarak gerçekleşti.

İŞ YATIRIM’IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Alım tarafında ISCTR 19,68 milyon lotla ilk sırada yer aldı. ISCTR’yi 15,64 milyon lotla CANTE ve 15,13 milyon lotla SASA takip etti.

Hisse Net Lot Pay (%) Maliyet (TL)
ISCTR 19.678.753 7,79 12,45
CANTE 15.635.965 6,19 1,079
SASA 15.126.569 5,98 1,943
PMIDYV 7.317.773 2,90 0,104
AFIQBV 7.244.956 2,87 0,139

İş Yatırım alım tarafında: ISCTR listenin başında, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay (%) Maliyet (TL)
GAIKXV -11.975.000 6,72 0,02
KBIPVV -7.400.001 4,15 0,025
SOIMAV -6.950.000 3,90 0,02
TSPOR -6.947.933 3,90 0,814
TOSLNV -4.100.000 2,30 0,304

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