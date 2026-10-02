Borsa İstanbul’da haftanın son işlem gününün ardından İş Yatırım’ın en çok alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu.

İş Yatırım’ın gün sonu verilerine göre kurumun net hacmi 1.574.652.614 lot olarak gerçekleşti.

İŞ YATIRIM’IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Alım tarafında ISCTR 19,68 milyon lotla ilk sırada yer aldı. ISCTR’yi 15,64 milyon lotla CANTE ve 15,13 milyon lotla SASA takip etti.

Hisse Net Lot Pay (%) Maliyet (TL) ISCTR 19.678.753 7,79 12,45 CANTE 15.635.965 6,19 1,079 SASA 15.126.569 5,98 1,943 PMIDYV 7.317.773 2,90 0,104 AFIQBV 7.244.956 2,87 0,139

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay (%) Maliyet (TL) GAIKXV -11.975.000 6,72 0,02 KBIPVV -7.400.001 4,15 0,025 SOIMAV -6.950.000 3,90 0,02 TSPOR -6.947.933 3,90 0,814 TOSLNV -4.100.000 2,30 0,304

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