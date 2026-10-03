Haftalık bazda dolar yüzde 0,38 değer kazanarak 49,12 TL'den kapanış yaptı. Bitcoin ise yüzde 0,14 yükselerek 84 bin 577 dolar seviyesinde işlem gördü.

Diğer yatırım araçlarında ise haftalık kayıplar öne çıktı.

ALTIN VE GÜMÜŞTE SERT KAYIP

Haftanın kaybettiren yatırım araçları arasında değerli metaller dikkat çekti. Gram altın yüzde 2,98 değer kaybederek 6.542,71 TL'ye, ons altın ise yüzde 3,37 düşüşle 4.141 dolara geriledi.

Gümüşte ise kayıplar daha belirgin oldu. Ons gümüş haftalık bazda yüzde 6,05 düşerek 60,38 dolara, gram gümüş ise yüzde 5,75 gerileyerek 95,33 TL'ye indi.

BIST 100 YÜZDE 4,88 DÜŞTÜ

Borsa İstanbul'da da satış baskısı sürdü. BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 4,88 değer kaybederek 12.270 puandan haftayı tamamladı.

Ham petrolün varil fiyatı da haftalık bazda yüzde 1,41 gerileyerek 91,26 dolar seviyesinde kapanış yaptı.

HAFTANIN YATIRIM ARAÇLARI PERFORMANSI

Yatırım aracı Haftalık değişim Kapanış Dolar +%0,38 49,12 TL Bitcoin +%0,14 84.577 dolar Euro -%0,84 55,32 TL Gram altın -%2,98 6.542,71 TL Ons altın -%3,37 4.141 dolar Ham petrol -%1,41 91,26 dolar Ons gümüş -%6,05 60,38 dolar Gram gümüş -%5,75 95,33 TL BIST 100 -%4,88 12.270 puan *

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