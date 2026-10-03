Dijital yayın platformu Netflix, Türkiye’de abonelik ücretlerini güncelledi. Temel, Standart ve Premium olmak üzere üç paketin de aylık fiyatı artırıldı.

Yeni tarifeyle Netflix’in en düşük fiyatlı abonelik seçeneği olan Temel plan 259,99 TL’ye, en yüksek fiyatlı Premium plan ise 499,99 TL’ye çıktı.

TEMEL PAKETE 70 TL ZAM

Zam öncesinde aylık 189,99 TL olan Temel planın fiyatı 259,99 TL’ye yükseldi. Böylece bu paketteki artış 70 TL oldu.

Standart planın aylık ücreti ise 289,99 TL’den 389,99 TL’ye çıkarıldı. Standart pakete yapılan zam 100 TL olarak gerçekleşti.

Premium planın fiyatı da 379,99 TL’den 499,99 TL’ye yükseldi. Premium paketteki artış ise 120 TL oldu.

Netflix'in yeni fiyatları

Paket Eski fiyat Yeni fiyat Zam Temel 189,99 TL 259,99 TL 70 TL Standart 289,99 TL 389,99 TL 100 TL Premium 379,99 TL 499,99 TL 120 TL

Netflix'in Türkiye sayfasında da güncel fiyatlar Temel için 259,99 TL, Standart için 389,99 TL ve Premium için 499,99 TL olarak yer alıyor.