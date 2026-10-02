Dünyanın önde gelen yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, portföyündeki bazı ürün gruplarında fiyat artışına gitmeye hazırlanıyor. Cips başta olmak üzere sos ve gazlı içeceklerde de fiyatların yükseltilmesinin planlandığı belirtiliyor.

FİYAT ARTIŞI DÜŞÜK İLA ORTA TEK HANELİ OLACAK

Financial Post'un aktardığı bilgilere göre PepsiCo, belirli ürünlerinde fiyat düzenlemesine hazırlanıyor.

PepsiCo sözcüsü, belirli cips ürünlerinde fiyatların “enflasyonla uyumlu olarak düşük ila orta tek haneli oranda” artırılmasının beklendiğini açıkladı.

Fiyat artışının yalnızca cips ürünleriyle sınırlı kalmayacağı, soslar ve gazlı içecekler gibi diğer kategorilere de yansıyabileceği ifade edildi.

Şirket, zamdan doğrudan etkilenecek markaların listesini ise henüz açıklamadı.

ÜNLÜ MARKALAR DA PORTFÖYDE

PepsiCo'nun geniş ürün portföyünde Lay's, Doritos, Cheetos, Tostitos, Quaker ve Mountain Dew gibi çok sayıda tanınmış marka bulunuyor.

Yeni fiyat düzenlemelerinin 2026'nın sonundan itibaren kademeli olarak uygulanabileceği belirtiliyor.

YIL BAŞINDAKİ İNDİRİM KARARININ ARDINDAN GELDİ

PepsiCo'nun yeni fiyat artışı planı, şirketin yılın başında bazı popüler cips ürünlerinde fiyatları yüzde 15'e varan oranlarda düşürme kararının ardından geldi.

Söz konusu indirimlerde Doritos, Lay's, Cheetos ve Tostitos gibi markalar öne çıkmıştı.

TÜKETİCİLERDEN TEPKİ GELDİ

Fiyat artışı planı sosyal medyada da tartışma yarattı. NBC'nin konuyla ilgili Instagram paylaşımına yorum yapan bazı tüketiciler, mevcut fiyatların zaten yüksek olduğunu belirterek zam kararına tepki gösterdi.

Reddit'teki yorumlarda da benzer tepkiler görüldü. Bazı tüketiciler fiyatların yükselmesi halinde PepsiCo ürünlerini satın almayacaklarını belirtirken, bazıları daha uygun fiyatlı market markalarına yöneleceklerini ifade etti.