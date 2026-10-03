Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen toplantıda eylül ayı ile ocak-eylül dönemine ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'nin eylül ayı mal ihracatı yüzde 15,4 artışla 25 milyar 976 milyon dolara yükseldi. Ocak-eylül döneminde ihracat ise yüzde 5,2 artarak 210 milyar 973 milyon dolara çıktı.

YILLIKLANDIRILMIŞ İHRACAT 283,7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Bolat, son 12 aylık mal ihracatının 283 milyar 727 milyon dolara yükselerek yeni bir rekor kırdığını belirtti. Böylece 2026 yılı için 282 milyar dolarlık Orta Vadeli Program ihracat hedefinin de aşıldığını ifade etti.

Eylül itibarıyla yıllıklandırılmış hizmet ihracatının 125,4 milyar dolara, mal ve hizmet ihracatı toplamının ise 409,1 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini aktaran Bolat, yıl sonundaki 410 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefine ulaşılmasının amaçlandığını söyledi.

TÜRKİYE EKONOMİSİ 24 ÇEYREKTİR BÜYÜYOR

Bolat, küresel ekonomide tedarik zinciri sorunları, jeopolitik gerilimler, enerji şokları ve artan korumacılığın etkisinin sürdüğünü belirtti.

Türkiye ekonomisinin ise bu zorlu koşullara rağmen büyümesini sürdürdüğünü ifade eden Bolat, 2026'nın ikinci çeyreğinde ekonominin yüzde 2,3, ilk çeyreğinde ise yüzde 2,6 büyüdüğünü söyledi. Böylece ekonominin 24 çeyrek boyunca kesintisiz büyüme performansı gösterdiğini kaydetti.

İlk 6 aydaki büyümenin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 olduğunu belirten Bolat, yıllıklandırılmış GSYH'nin 1 trilyon 706 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

YÜKSEK TEKNOLOJİ İHRACATINDA DA REKOR

Eylül itibarıyla orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünleri ihracatının yıllıklandırılmış olarak 117 milyar 582 milyon dolara yükseldiğini belirten Bolat, bunun tüm zamanların en yüksek seviyesi olduğunu ifade etti.

Ocak-eylül döneminde söz konusu ürünlerin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre 5,7 milyar dolar artarken, toplam ihracat içindeki payı yüzde 43,7 oldu.

OTOMOTİV VE KİMYA İHRACATI YÜKSELDİ

Eylül ayında bazı önemli sektörlerde ihracat artışı kaydedildi:

Sektör Eylül değişim İhracat Otomotiv +%7,7 3,9 milyar dolar Kimyevi maddeler ve mamulleri +%25 3,1 milyar dolar Savunma ve havacılık +%10,7 634,1 milyon dolar Gemi ve yat -%21,3 181,4 milyon dolar Madencilik +%24,2 682,6 milyon dolar

Ocak-eylül döneminde ise otomotiv ihracatı yüzde 3,1 artışla 31,1 milyar dolara, kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı yüzde 6,4 artışla 25,8 milyar dolara yükseldi.

Savunma ve havacılık ihracatı yüzde 15,6 artarak 6,9 milyar dolara çıkarken, gemi ve yat ihracatı yüzde 34,7 artışla 2 milyar dolara ulaştı.

ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLAR ÖNE ÇIKTI

Ocak-eylül döneminde ihracatı en fazla artan fasıl, 2,2 milyar dolarlık artışla elektrikli makine ve cihazlar oldu.

Bunu 1,1 milyar dolarla plastikler ve mamulleri, 1,1 milyar dolarla yenilen meyveler, 1 milyar dolarla gemiler ve 992 milyon dolarla motorlu kara taşıtları takip etti.

İhracatı en fazla gerileyen kalemler ise 746 milyon dolarla inorganik kimyasallar, 401 milyon dolarla hava ve uzay taşıtları, 309 milyon dolarla hububat, 247 milyon dolarla kakao ve 207 milyon dolarla mobilya oldu.

Bolat ayrıca ağustos ayında işsizlik oranının yüzde 7,8 seviyesinde gerçekleştiğini ve istihdam edilenlerin sayısının bir önceki aya göre 136 bin artarak 32 milyon 507 bine ulaştığını açıkladı.