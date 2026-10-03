Fon soruşturmasında beşinci dalgada gözaltına alınan 34 şüpheliden 20’si tutuklandı. Böylece soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 85’e yükseldi.

Soruşturma dosyasındaki milyarlık hisse işlemlerine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Yasemin Yavuz Koçyiğit ile eşi Gökhan Koçyiğit’in son bir yıldaki borsa işlemleri incelendi.

Dosyadaki incelemelerde çiftin bu dönemde yalnızca Katılımevim (KATLEV ) payında işlem yaptığı ve başka bir hisse senedinde işlem gerçekleştirmediğinin belirlendiği aktarıldı.

Çiftin KATLEV paylarına toplam 2 milyar 320 milyon TL yatırım yaptığı, operasyon ve adli incelemeler öncesinde ellerindeki payların tamamını sattığı kaydedildi.

Satışların toplam tutarının 4 milyar 854 milyon TL, hesaplanan net nakit kazancın ise 2 milyar 534 milyon TL olduğu belirtildi.

GÖKHAN KOÇYİĞİT 2,06 MİLYAR TL KAZANÇ SAĞLADI

Hesap dökümlerine göre Gökhan Koçyiğit, KATLEV paylarına 1 milyar 864 milyon TL yatırım yaptı. Satışların ardından 3 milyar 924 milyon TL tahsil ettiği ve bu işlemlerden 2 milyar 60 milyon TL net kazanç sağladığı aktarıldı.

Yasemin Yavuz Koçyiğit’in ise aynı hisseye 456 milyon TL yatırım yaptığı, satış sonrasında 930 milyon TL tahsil ettiği ve 474 milyon TL net kazanç elde ettiği belirtildi.

BURAK SEVİNDİK’İN SELEC İŞLEMLERİ DE İNCELENİYOR

Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında eski Ümit Milli Takım basketbolcusu Burak Sevindik de yer alıyor.

Soruşturma dosyasındaki incelemelerde Sevindik’in Selçuk Ecza Deposu (SELEC) paylarında yüksek tutarlı nakit çıkışları gerçekleştirdiği ve tek hisse üzerinden 1 milyar 126 milyon TL net nakit kazanç sağladığının belirlendiği aktarıldı.

Diğer şirket ve hisseler de soruşturma kapsamında

Soruşturma dosyasında farklı şirket ve hisselere ilişkin işlemlerin de incelendiği belirtildi.

ODINE: Alper Tunga Sagu Burak ve Fırat Kerim Ersoy’un pay satış başvuruları ve hisse devir süreçleri inceleniyor.

EDATA: Ana hissedarlar Tahir Fatih Mutlu ve Osman Sungur’un kontrol hisselerini Ali Göl’ün de bulunduğu gruba devretmek üzere yaptıkları anlaşma mercek altında.

BIGEN: Kurucu ortaklardan İdris Çakır’ın halka arz ve pay satış süreçleri dosyada yer alıyor.

IEYHO ve TRILC: Mücahit Acaralp hakkında pay fiyat hareketleri nedeniyle SPK tarafından 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulandığı aktarılıyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin isimleri arasında Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım ve Osman Sungur bulunuyor.

Kaynak: Sabah Gazetesi