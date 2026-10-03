Jeopolitik riskler, yükselen tahvil faizleri, güçlenen dolar ve Fed’in sıkı para politikası değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu. Yılın ilk 9 ayında altın yüzde 3,6, gümüş yüzde 14,8, platin yüzde 16,7 ve paladyum yüzde 24,4 değer kaybetti.

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın başlamasının ardından emtia piyasalarında sert fiyat hareketleri yaşanırken, değerli metaller de satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Yılın ilk aylarında rekor seviyeleri test eden altın, gümüş ve platin, savaşın ardından yönünü aşağı çevirdi. Paladyumda da benzer bir seyir izlendi.

FED KARARI VE GÜÇLÜ DOLAR BASKIYI ARTIRDI

Fed'in 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artırıp yüzde 3,75-4 aralığına yükseltmesi, piyasalarda yeni faiz artışı beklentilerini güçlendirdi.

Faiz artışı beklentileri tahvil piyasalarında satışları artırırken, dolara olan talebi de destekledi. Dolar endeksindeki güçlenmeyle birlikte değerli metaller üzerindeki satış baskısı arttı.

ALTIN 9 AYDA YÜZDE 3,6 GERİLEDİ

Ons altın yıla 4.313 dolardan başladı. Ocak ayında 5.600 doları test ederek rekor kıran altın, ayı yüzde 12,4 yükselişle 4.849 dolardan tamamladı. Şubatta da yüzde 8,5 yükselerek 5.263 dolara çıktı.

Mart ayında ise ABD-İran gelişmelerinin etkisiyle yüzde 11,32 gerileyerek 4.667 dolara indi. Bu düşüş, 2008 krizinden bu yana görülen en sert aylık gerileme oldu.

Haziranda yüzde 11,7 düşerek 4.007 dolara kadar gerileyen ons altın, yılın ilk yarısını yüzde 7,1 kayıpla tamamladı. Temmuz ve ağustosta yeniden yükselen altın, eylülde yüzde 6,6 gerileyerek 4.157 dolara indi.

Böylece ons altının yılın ilk 9 ayındaki toplam kaybı yüzde 3,6 oldu.

GÜMÜŞTE KAYIP YÜZDE 14,8

Yıla 71 dolardan başlayan ons gümüş, ocak ayında 121,7 dolara kadar çıkarak rekor kırdı. Ocak ayını yüzde 17,3 yükselişle 83,3 dolardan tamamlayan gümüş, şubatta da yüzde 12,6 artarak 93,8 dolara ulaştı.

Mart ayında savaşın etkisiyle sert düşen gümüş, ayı yüzde 19,9 kayıpla 75,1 dolardan tamamladı. Haziranda yüzde 22 gerileyerek 58,7 dolara indi.

Ağustosta yüzde 13,5 yükselerek 65,5 dolara çıkan gümüş, eylülde yüzde 7,6 düşüşle 60,5 dolara geriledi.

Gümüşün yılın ilk 9 ayındaki toplam kaybı yüzde 14,8 olarak hesaplandı.

PLATİNDE YÜZDE 16,7'LİK DÜŞÜŞ

Platin yıla 2.054 dolardan başladı. Ocak ayında 2.923,3 dolarla rekor seviyeye ulaşan platin, mart ayında jeopolitik risklerin artması ve doların güçlenmesiyle yüzde 17,2 gerileyerek 1.960,1 dolara indi.

Haziranda yüzde 19,2 değer kaybederek 1.553 dolara gerileyen platin, ilk yarıyı yüzde 24,4 kayıpla tamamladı.

Temmuz ve ağustosta toparlanan platin, eylülde yüzde 4,6 düşerek 1.712 dolara indi. Böylece yılın ilk 9 ayında toplam kayıp yüzde 16,7 oldu.

PALADYUMDA KAYIP YÜZDE 24,4'E ULAŞTI

Yıla 1.603 dolardan başlayan paladyum, ocak ve şubat aylarında yükselerek 1.788,7 dolara kadar çıktı.

Martta yüzde 17, mayısta yüzde 11,4 ve haziranda yüzde 10,8 değer kaybeden paladyum, ilk yarıyı yüzde 24,2 kayıpla tamamladı.

Temmuz ve ağustosta yükseliş yaşayan paladyum, eylülde yüzde 11,1 gerileyerek 1.211,2 dolara indi.

Paladyumun yılın ilk 9 ayındaki toplam kaybı yüzde 24,4 oldu.

DEĞERLİ METALLERİN 9 AYLIK PERFORMANSI

Değerli metal 9 aylık değişim Altın -%3,6 Gümüş -%14,8 Platin -%16,7 Paladyum -%24,4

UZMAN: PETROL FİYATLARININ DÜŞMESİ KRİTİK

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, değerli metallerdeki kayıpların önemli nedenlerinden birinin yüksek petrol fiyatları olduğunu belirtti.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının yarattığı jeopolitik risklerin petrol fiyatlarını yukarı taşıdığını belirten Ergezen, bunun tahvil faizleri üzerinde de yukarı yönlü baskı oluşturduğunu ifade etti.

Ergezen, yüksek faizlerin piyasadaki likiditeyi azalttığını ve dolar endeksindeki güçlenmenin de değerli metaller üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

Uzman değerlendirmesine göre, değerli metallerde yeniden yükseliş eğiliminin oluşması için faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi, petrol fiyatlarının gerilemesi veya tahvil faizlerinde düşüş görülmesi önem taşıyor.

Ergezen ayrıca petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu, enflasyonun da faizleri yukarı çektiğine dikkat çekerek, savaşın sona ermesinin değerli metallerde yeniden yükselişi destekleyebilecek unsurlardan biri olabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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