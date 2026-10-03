Fon soruşturmasında beşinci dalgada gözaltına alınan 34 şüpheliden 20’si tutuklandı. Böylece soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 85’e yükseldi.
Fon soruşturmasının beşinci dalgasında gözaltına alınan 34 şüpheliden 20’si tutuklandı. Savcılık ifadeleri tamamlanan 20 şüphelinin tamamı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Böylece soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 85’e çıktı.
30 Eylül’de gerçekleştirilen beşinci dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınan 34 şüpheliyle ilgili adli süreç tamamlandı. Şüphelilerden 20’si hakkında tutuklama kararı verildi.
Tutuklanan 20 şüpheli
Tutuklanan isimler şöyle:
- Ali Serhat Tüzün
- Ali Yöney
- Alper Tunga Sagu Burak
- Burak Sevindik
- Fırat Kerim Ersoy
- Gökhan Koçyiğit
- Gürsel Akça
- İdris Çakır
- Jeremy Etienne Debost
- Tahir Fatih Mutlu
- Mücahit Acaralp
- Nil Özalp
- Tuncer Köklü
- Yasemin Yavuz Koçyiğit
- Ali Göl
- Hüseyin Emre Güner
- İhsan Çimen
- Mesut Yalım
- Osman Sungur
- Erol Demirbaş
SON TUTUKLAMALARLA SAYI 85 OLDU
Soruşturmada son olarak Ali Çil, İskender Balcı, Adem Karatepe ve “Balıkçı İsmet” olarak bilinen İsmet Öğüt tutuklanmıştı.
İsmet Öğüt hakkında yapılan mali incelemelerde, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında kendi adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı tespit edildiği belirtilmişti. Öğüt adına gerçekleştirilen yüksek tutarlı para hareketlerine ilişkin inceleme başlatılmıştı.
9 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI
Soruşturma kapsamında Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring yetkilisi Kerim Tosun, Mesut Altan, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Destek Faktoring yetkilisi Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Tolga Tuğtekin hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Böylece son dalgadaki adli işlemlerin ardından soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 85’e yükseldi.