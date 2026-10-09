İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, ilk incelemeler sonucunda milyarlarca liralık kazanç elde eden kişi ve şirketlere ilişkin yeni bulgular ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasındaki verilere göre, incelemeye konu üç fondan 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayan 141 gerçek kişi ile 73 şirket belirlendi. Söz konusu kişi ve şirketlerin toplam kazancının 187 milyar 653 milyon liraya ulaştığı tespit edildi.

Bu tutarın 100 milyar 676 milyon lirasını gerçek kişilerin, 86 milyar 977 milyon lirasını ise şirketlerin elde ettiği kazançlar oluşturdu.

Soruşturma kapsamında belirlenen kişi ve şirketlerin isimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) iletildi.

TMSF'DEN 141 KİŞİ VE 73 ŞİRKETE İADE SÜRECİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TMSF'ye gönderilen listede yer alan kişi ve şirketlere, elde ettikleri kazançların iadesine yönelik bildirim yapılmaya başlandığı belirtildi.

İadesi talep edilen tutarların, TMSF bünyesinde mağdurlar için oluşturulan hesaplarda toplanması ve ardından hak sahiplerine aktarılması planlanıyor.

Bu süreçle birlikte soruşturma kapsamında tespit edilen kazançların geri alınması ve fon yatırımcılarının yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi hedefleniyor.

13-16 EYLÜL TARİHLERİNDEKİ İŞLEMLER İNCELENİYOR

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ve incelemelerde yapay zeka destekli sistemlerden de yararlanıldığı belirtildi.

Soruşturmanın önemli başlıklarından birini ise 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen fon satışları oluşturuyor.

Bu tarihlerde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların işlemleri ayrıntılı biçimde incelenirken, satışların zamanlaması ve yatırımcıların işlem öncesinde herhangi bir bilgiye sahip olup olmadıkları araştırılıyor.

FONLARDAN ÖNCEDEN BİLGİ ALARAK MI ÇIKTILAR?

Soruşturma kapsamında bazı yatırımcıların fonlardan çıkış yapmadan önce bilgi sahibi oldukları ve kendilerine ulaştırılan bilgiler doğrultusunda satış gerçekleştirdikleri yönündeki bulgular da değerlendiriliyor.

Bu çerçevede kritik tarihlerdeki alım satım hareketleri, yatırımcılar arasındaki olası bilgi akışı ve işlemlerin zamanlaması mercek altına alındı.

Yetkililerin, elde edilen bulgular doğrultusunda soruşturmayı genişleterek sürdürdüğü belirtiliyor.