Yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin gelişmeler sürerken, Dördüncü Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda olağan tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin gelişmeler değerlendirilirken, olağanüstü tasfiyeye konu olacak fonlarla ilgili çalışmalar da görüşüldü.

1 MİLYON TL'YE KADAR ARA ÖDEME İÇİN TEKNİK HAZIRLIKLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantının gündeminde, yatırımcılara 1 milyon TL'ye kadar yapılması öngörülen ara ödemeler yer aldı.

İletişim Başkanlığı, olağanüstü tasfiyeye ilişkin kanun teklifi çerçevesinde ödeme sürecine yönelik teknik hazırlıkların gözden geçirildiğini bildirdi.

Ödemelerin hayata geçirilmesi, ilgili yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesine ve belirlenen şartların karşılanmasına bağlı olacak.

FAHİŞ KAZANÇLARIN İADESİ DE GÜNDEMDEYDİ

Toplantıda, olağan dışı kazançların geri alınmasına yönelik çalışmalar da değerlendirildi.

Bu kapsamda fahiş kazançların iadesi amacıyla açılan hesaplara yapılacak iadelerde kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanmasına ilişkin konular ele alındı.

KURUMLAR ARASI ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

İletişim Başkanlığı, Fon Koordinasyon Kurulunun ilgili kurumlarla eş güdüm içerisinde çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

Teknik düzeyde oluşturulan ekiplerin ayrıntılı çalışmalar yürüttüğü belirtilirken, bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumların kendi görev alanlarındaki kararları kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceği ifade edildi.