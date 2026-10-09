Dünyanın en büyük içecek şirketlerinden Coca-Cola (BIST:CCOLA), kahve sektöründeki yatırımlarından biri olan Costa Coffee için yeniden satış seçeneklerini değerlendiriyor.

ABD merkezli ekonomi ve haber platformu Semafor'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Coca-Cola, yılın başlarında sonuçsuz kalan satış girişiminin ardından İngiliz kahve zincirini elden çıkarmak için yeniden harekete geçmeyi planlıyor.

Şirketin satış konusunda henüz kesin bir karar almadığı belirtilirken, potansiyel alıcılarla ilgili gelişmeler gündeme geldi.

İLK SATIŞ GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLMUŞTU

Financial Times'ın ocak ayında yayımladığı habere göre Coca-Cola, Costa Coffee'nin satışı için özel sermaye yatırım şirketlerinden gelen teklifleri değerlendirmiş ancak teklif edilen tutarların beklentilerin altında kalması nedeniyle süreci durdurmuştu.

Semafor'un haberinde ise en az bir stratejik alıcının Costa Coffee'yi satın alma ihtimalini değerlendirdiği aktarıldı.

Ancak söz konusu alıcının, şirketin değerlemesi ve kendi faaliyetleriyle stratejik uyumu konusundaki sorunlar nedeniyle olası satın alma işleminden vazgeçtiği belirtildi.

COCA-COLA, COSTA COFFEE'Yİ 5,1 MİLYAR DOLARA SATIN ALMIŞTI

Coca-Cola, İngiltere merkezli kahve zinciri Costa Coffee'yi 2018 yılında 5,1 milyar dolar karşılığında satın almıştı.

Söz konusu satın alma, Coca-Cola'nın geleneksel gazlı içecek faaliyetlerinin dışına çıkarak kahve ve farklı içecek kategorilerindeki varlığını genişletme stratejisinin önemli adımlarından biri olmuştu.

Ancak aradan geçen sekiz yılın ardından şirketin Costa Coffee'yi yeniden satış gündemine alması, kahve sektöründeki yatırımlarına ilişkin stratejisini yeniden değerlendirdiğine işaret ediyor.

Costa Coffee için olası satışın hangi değerleme üzerinden gerçekleştirileceği ve sürecin ne zaman sonuçlanacağı ise henüz netlik kazanmadı.

TÜRKİYE PAZARINDA DA VARLAR

Costa Coffee, Türkiye pazarına ilk kez 2009 yılında girmiş ancak beklenen büyümeyi sağlayamayınca 2010'da ülkeden çekilmişti. İngiliz kahve zinciri, 2022 yılında Boyner iş birliğiyle Türkiye'ye yeniden dönmüştü.