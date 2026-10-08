Destek Finans Faktoring A.Ş., Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) şirkete kayyum olarak atandığını duyurdu. Kararın ardından yönetim kurulu yeniden oluşturulurken, şirketin ticari faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği açıklandı.

TMSF YÖNETİM KURULUNU YENİDEN OLUŞTURDU

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, kayyum atama kararının ardından TMSF tarafından yönetim kurulu üyeliklerine yeni atamalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Cemal Okumuş Yönetim Kurulu Başkanlığına, İrem Soydan Güler Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atandı.

Serdar Karakuş, Gönül Polat ve Kenan Alpdündar ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi.

Şirketin genel müdürlük görevine de Kenan Alpdündar getirildi. Alpdündar'ın atamaya ilişkin işlemlerin tamamlanmasının ardından görevine başlayacağı bildirildi.

GENEL MÜDÜRLÜK GÖREVİNE KENAN ALPDÜNDAR GETİRİLDİ

Yönetim kuruluna yapılan atamaların yanı sıra şirketin genel müdürlük görevine Kenan Alpdündar'ın getirildiği açıklandı.

Alpdündar'ın, atamaya ilişkin işlemlerin tamamlanmasının ardından genel müdürlük görevine başlayacağı belirtildi.

Şirketin yönetim ve temsil yetkisinin ise Fon Kurulu tarafından atanan yeni yönetim kurulu aracılığıyla kullanılacağı bildirildi.

ŞİRKETİN FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Destek Finans Faktoring, kayyum atanmasının ardından ticari faaliyetlerin herhangi bir aksama yaşanmadan kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü vurguladı.

Şirket, sürece ilişkin yeni gelişmelerin Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

DESTEK HOLDİNG'İN PAYLARINA İLİŞKİN DE KARAR ALINMIŞTI

Kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen süreç kapsamında Destek Finans Faktoring hakkında daha önce de karar alınmıştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 30 Eylül'de Altunç Kumova'nın kontrolündeki Destek Holding A.Ş.'nin Destek Finans Faktoring sermayesindeki yüzde 73,81 oranındaki paylarının altı ay içinde devredilmesine karar vermişti. Bu süre boyunca söz konusu paylara ilişkin oy haklarının TMSF tarafından kullanılması kararlaştırılmıştı.