Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 8 Ekim 2026 Perşembe gününe yükselişle başlarken Finansal Kiralama ve Faktoring Endeksi'nde (XFINK) satışlar devam etti. Endeks açılışta yüzde 6,08 gerileyerek sektör endeksleri arasında negatif ayrıştı. Son haftalarda aralıksız düşen endekste, özellikle Destek Finans Faktoring (DSTKF) hissesindeki taban serisi belirleyici oldu.

FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ENDEKSİ'NDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,32 artışla 12.161,68 puandan başlarken Finansal Kiralama ve Faktoring Endeksi yüzde 6,08 değer kaybetti.

Finansal kiralama ve faktoring şirketlerinin işlem gördüğü XFINK endeksi, eylül ayının ikinci yarısından itibaren keskin bir düşüş eğilimine girdi.

Endeks, 15 Eylül'de 71.259,36 puandan kapanmasının ardından 6 Ekim'e kadar 15 işlem günü üst üste geriledi. Endeks 6 Ekim kapanışında 19.121,18 puana kadar indi.

7 Ekim kapanışında ise 17,885 puan görüldü.

ENDEKSTE ÜÇ HAFTADA YÜZDE 73'Ü AŞAN KAYIP

15 Eylül'deki 71.259,36 puanlık kapanış ile 6 Ekim'deki 19.121,18 puanlık kapanış karşılaştırıldığında endeksteki değer kaybı yaklaşık yüzde 73,2'ye ulaştı.

Bu dönemde endeksin 52 haftalık zirvesi olan 102.585,48 puanın da oldukça altında kaldığı görülüyor.

Finansal Kiralama ve Faktoring Endeksi'nin seyri

Tarih Endeks kapanışı Günlük değişim 15 Eylül 71.259,36 +%3,97 16 Eylül 64.318,50 -%9,74 18 Eylül 52.860,76 -%9,41 22 Eylül 43.539,90 -%9,22 25 Eylül 33.181,58 -%8,50 30 Eylül 25.451,03 -%8,45 2 Ekim 21.968,54 -%7,13 6 Ekim 19.121,18 -%6,67

DSTKF HİSSESİNDE 16 İŞLEM GÜNLÜK TABAN SERİSİ

Endeksteki sert gerilemenin arkasında, endeks ağırlığı yüksek olan Destek Finans Faktoring (DSTKF) hissesi bulunuyor.

DSTKF, 15 Eylül'de 2.720 TL'den kapanmasının ardından 16 Eylül-7 Ekim arasındaki 16 işlem gününün tamamını yaklaşık yüzde 10 düşüşle tamamladı.

Hisse fiyatı 7 Ekim kapanışında 506,50 TL'ye kadar geriledi. Böylece 15 Eylül kapanışına göre kayıp yaklaşık yüzde 81,4 oldu.

DSTKF 8 Ekim TSİ 12.11 itibarıyla 9,97 düşüşle 456 TL bandında seyrediyor.

ENDEKSİN YÜZDE 76'SINDAN FAZLASI TEK HİSSEDE

BIST Finansal Kiralama ve Faktoring Endeksi'nde dokuz şirket yer alıyor.

1 Ekim tarihli endeks ağırlığı verilerine göre DSTKF'nin payı yüzde 76,35 seviyesindeydi. Bu nedenle DSTKF hissesindeki sert satışlar endeksin genel performansını önemli ölçüde etkiliyor.

FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ENDEKSİ'NDEKİ HİSSELER

Hisse kodu Şirket DSTKF Destek Finans Faktoring ISFIN İş Finansal Kiralama VAKFA Vakıf Faktoring VAKFN Vakıf Finansal Kiralama GARFA Garanti Faktoring CRDFA Creditwest Faktoring LIDFA Lider Faktoring ULUFA Ulusal Faktoring SEKFK Şeker Finansal Kiralama

Endeksteki düşüşün tüm hisselerin aynı oranda gerilediği anlamına gelmediği de görülüyor. Şirketlerin fiyat hareketleri farklılaşırken endekste ağırlığı yüksek hisselerdeki değişimler toplam performansı daha fazla etkiliyor.

8 EKİM'DE SATIŞLAR DEVAM EDİYOR

8 Ekim açılışında XFINK endeksindeki yüzde 6,08'lik gerileme, önceki haftalarda görülen sert satışların ardından baskının devam ettiğini gösterdi.

Buna karşılık aynı seansta BIST 100 endeksinin yükselişle açılması, finansal kiralama ve faktoring hisselerindeki negatif ayrışmayı daha belirgin hale getirdi.

Endeksteki tüm hisselerin TSİ 12.05 itibarıyla güncel durumu şöyle;

Hisse Son fiyat Günlük değişim DSTKF 456,00 TL -%9,97 ISFIN 16,66 TL -%0,48 VAKFA 9,24 TL +%2,84 VAKFN 0,89 TL -%2,20 CRDFA 12,88 TL +%9,99 LIDFA 1,54 TL +%0,65 GARFA 22,68 TL %0,44 SEKFK 4,10 TL %0,00

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