Bank of America Corporation, iştiraki Merrill Lynch International aracılığıyla Manas Enerji Yönetimi (MANAS) hisselerinde 1 milyon lotu aşan net satış gerçekleştirdi. İşlemlerin ardından bankanın şirketteki dolaylı pay oranı yüzde 3,243'ten yüzde 2,932'ye geriledi.

BANK OF AMERICA MANAS HİSSELERİNDE NET SATICI OLDU

KAP'ta yayımlanan pay alım satım bildirimine göre, Merrill Lynch International tarafından 19 Kasım 2026 tarihinde MANAS hisselerinde 5,06 TL ile 5,09 TL fiyat aralığında işlemler gerçekleştirildi.

Söz konusu tarihte toplam 1.785.913 lot alış ve 2.812.844 lot satış yapıldı.

Alış ve satış işlemlerinin ardından 1.026.931 lot net satış gerçekleşti.

BANK OF AMERICA'NIN MANAS'TAKİ PAY ORANI YÜZDE 3'ÜN ALTINA İNDİ

Gerçekleştirilen satışların ardından Bank of America'nın Merrill Lynch International aracılığıyla Manas Enerji Yönetimi sermayesindeki dolaylı pay oranı geriledi.

İşlem öncesinde yüzde 3,243 olan sermaye payı ve oy hakkı oranı, 19 Kasım 2026 itibarıyla yüzde 2,932'ye düştü.

Bankanın dolaylı olarak sahip olduğu payların nominal tutarı ise 10.734.871 TL'den 9.707.940 TL'ye geriledi.

Açıklama İşlem öncesi İşlem sonrası Sahip olunan pay (nominal TL) 10.734.871 9.707.940 Sermayedeki pay oranı %3,243 %2,932 Oy hakkı oranı %3,243 %2,932

Böylece Bank of America'nın MANAS sermayesindeki dolaylı pay oranında 0,311 yüzde puanlık azalış gerçekleşti.

KAP açıklamasında işlemlerin, Bank of America Corporation'ın tamamına sahip olduğu iştiraki Merrill Lynch International aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtildi.