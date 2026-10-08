Türkiye'de tekstil sektörünün köklü üreticilerinden biri daha mali sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girdi. Bursa'da 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren, Zara, H&M, DeFacto, Mavi ve LC Waikiki gibi markalara kumaş tedarik eden Bursa Knitted Fabric hakkında mahkeme tarafından 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

TEKSTİL ŞİRKETİNE 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET

Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Bursa Knitted Fabric Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Aykut Ekerbiçer'in konkordato başvurusu, Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından değerlendirildi.

Mahkeme, 2026/789 Esas sayılı dosya kapsamında, 1 Ekim 2026 saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet kararı aldı.

Karar kapsamında şirketin borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik süreç mahkeme gözetiminde yürütülecek.

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARA ÜRETİM YAPIYOR

20 yılı aşkın dokuma kumaş üretimi tecrübesine sahip Bursa Knitted Fabric, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisinde armür ve jakar teknolojilerini kullanarak üretim gerçekleştiriyor.

Şirketin ürün portföyünde 500'ün üzerinde kumaş çeşidi bulunuyor.

Şirketin paylaştığı bilgilere göre tedarik sağladığı markalar arasında şu isimler yer alıyor:

Zara

H&M

DeFacto

Mavi

LC Waikiki

Şirket ayrıca OEKO-TEX sertifikalı hammaddeler kullandığını, GOTS ve GRS belgeli üretim süreçleri uyguladığını belirtiyor.

ŞİRKETİN BORÇLARINA YÖNELİK TAKİPLER DURDURULDU

Mahkemenin verdiği geçici mühlet kararıyla birlikte, kanunda belirtilen istisnalar dışında şirket ve Aykut Ekerbiçer hakkında yeni icra takipleri başlatılamayacak. Daha önce başlatılmış takipler ise durdurulacak.

Bu süreçte ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararları uygulanamayacak.

Rehinle güvence altına alınmış alacaklara ilişkin takipler sürdürülebilecek ancak rehinli malların satışı gerçekleştirilemeyecek.

MAHKEME 3 KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ ATADI

Konkordato sürecinin denetlenmesi ve şirketin mali durumunun incelenmesi amacıyla üç kişilik geçici konkordato komiseri kurulu görevlendirildi.

Kurulda hukukçu Gülşah Kavak, serbest muhasebeci mali müşavir Engin Dinçeli ile serbest muhasebeci mali müşavir ve bağımsız denetçi Vesile Bakırcı yer aldı.

Mahkeme kararına göre borçluların işlem ve kararları, geçici konkordato komiseri kurulunun onayına tabi olacak.

KRİTİK DURUŞMA 16 ARALIK'TA

Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato talebinin değerlendirilmesi ve kesin mühlet hakkında karar verilmesi için duruşmayı 16 Aralık 2026 saat 13.55'e erteledi.

Alacaklılara ise ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde konkordato talebine itiraz etme hakkı tanındı.

Şirket hakkında şu aşamada kesin mühlet veya iflas kararı bulunmuyor. Verilen karar yalnızca geçici hukuki koruma niteliği taşıyor.