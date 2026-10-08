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Sermaye piyasalarında hareketli günler yaşanırken, Katılımevim’deki (KTLEV) yönetim değişiminin ardından bir üst düzey ayrılık haberi de Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) cephesinden geldi.

Peker GYO tarafından 7 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimde, şirket üst yönetiminde görev değişimi yaşandığı duyuruldu.

KAP'a iletilen açıklamaya göre 12 Şubat 2025 tarihinden bu yana Peker GYO Genel Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Ramazan Işık, 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla görevinden istifa ederek ayrıldı.

Katılımevim yönetiminde bir istifa daha! Katılımevim yönetiminde bir istifa daha!

Şirket tarafından yapılan açıklamada, boşalan Genel Müdürlük koltuğuna yapılacak yeni atama ve yasal süreçlere ilişkin gelişmelerin önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

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