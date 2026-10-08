Peker GYO tarafından 7 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimde, şirket üst yönetiminde görev değişimi yaşandığı duyuruldu.

KAP'a iletilen açıklamaya göre 12 Şubat 2025 tarihinden bu yana Peker GYO Genel Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Ramazan Işık, 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla görevinden istifa ederek ayrıldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, boşalan Genel Müdürlük koltuğuna yapılacak yeni atama ve yasal süreçlere ilişkin gelişmelerin önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.