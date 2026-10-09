MKK tarafından Merkezi Kaydi Sistem'de gerçekleştirilen hak kullanım işlemlerine ilişkin paylaşılan bilgilere göre, Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS) ve Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) tarafından dağıtılan temettüler yatırımcı hesaplarına aktarıldı.

İKİ ŞİRKETİN TEMETTÜ ÖDEMELERİ TAMAMLANDI

Her iki şirketin de temettü hak kullanım tarihi 7 Ekim 2026 olarak gerçekleşirken, nakit ödemeler 9 Ekim 2026 tarihinde tamamlandı.

Şirketlerin hisse başına brüt ve net temettü tutarları şöyle:

Şirket (Hisse kodu) Brüt temettü Net temettü Hak kullanım tarihi Rönesans Gayrimenkul Yatırım (RGYAS) 7,8201106 TL 6,647094 TL 7 Ekim 2026 Kapeks Kimya (KPEKS) 0,5995203 TL 0,5095923 TL 7 Ekim 2026

TEMETTÜ ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Temettü ödemesinden yararlanmak isteyen yatırımcıların, şirketin açıkladığı hak kullanım tarihinden önceki işlem günü hisseleri portföyünde bulundurması yeterli oluyor. Herhangi bir başvuru gerekmiyor. Hak kazanılan temettü tutarı, ödeme tarihinde yatırımcının aracı kurum hesabına otomatik olarak aktarılıyor.