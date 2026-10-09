Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile ekonomi yönetimi, bireysel borçluluğu kontrol altına almak ve finansal istikrarı sağlamak amacıyla kredi kartı kullanım kurallarını baştan sona yeniden şekillendiriyor.

ASGARİ ÖDEMEDE EŞİK 100 BİN TL'YE ÇIKARILIYOR

Bilinçsiz harcamaların önüne geçilmesi ve kart borçlarının sürdürülebilir bir yapıda tutulması hedefiyle asgari ödeme tutarlarında kademeli sisteme geçiliyor:

• Yeni Asgari Ödeme Eşiği: Mevcut uygulamadaki 50 bin TL'lik sınır 100 bin TL’ye yükseltiliyor.

• 100 Bin TL ve Altı Limitler: Kart limiti 100 bin TL ve altı olan kullanıcılar için asgari ödeme oranı yüzde 20 olarak uygulanmaya devam edecek.

• Yüksek Limitli Kartlar: Limiti 100 bin TL’yi aşan kartlarda ise asgari ödeme oranlarının daha yüksek katsayılarla uygulanması ve borç kapatma yükümlülüğünün artırılması öngörülüyor.

TÜM BANKALARDAKİ LİMİTLER TOPLAM GELİRE ENDEKSLENECEK

Yeni dönemde limit belirleme yöntemi de tamamen değişiyor. Tüketicilerin yalnızca tek bir bankadaki limiti değil, sistemdeki tüm bankalarda bulunan toplam kredi kartı limitleri dikkate alınacak.

• Gelir Tespiti Güncellenecek: Bankalar, müşterilerinin güncel gelir durumlarını inceleyerek sistemdeki limitlerini yeni gelir katsayılarıyla uyumlu hale getirecek.

• Limit Revizyonu: Toplam kart limiti kullanıcının belgelenebilir gelirini aşan durumlarda limit güncellemesine gidilecek.

KRİTİK TARİH: 1 OCAK 2027

Ekonomi yönetiminin hayata geçirdiği bu yeni adımlarla birlikte tüketicilerin kart limitlerini ve borç dengelerini gelir seviyelerine göre yeniden yapılandırması büyük önem taşıyor.

Bankaların müşterilerinin gelir verilerini güncelleyip limit düzenlemelerini tamamlaması için verilen uyum süresi 1 Ocak 2027 tarihinde sona erecek.

Kaynak: Bloomberg