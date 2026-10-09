Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi 50,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Sektörel bazda ayrışmaların yaşandığı günün ilk yarısında öne çıkan gelişmeler şöyle sıralandı:

• Kazandıranlar: Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 3,39 ile madencilik oldu.

• Kaybettirenler: En çok değer kaybeden sektör endeksi yüzde 5,12 ile finansal kiralama ve faktoring oldu.

• Ana Sektörler: Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi ise yüzde 0,98 oranında değer kaybetti.

GÜNÜN İLK YARISINDA EN ÇOK PARA GİRİŞİ VE ÇIKIŞI OLAN HİSSELER

Saat 13:50 verilerine göre BIST 100 endeksinde para girişi ve çıkışında ilk sıralarda yer alan hisseler şu şekilde şekillendi:

En Çok Para Girişi Olan Hisseler:

• TRALT: +158.238.516 TL (%3,36 artışla 43,66 TL)

• ASTOR: +102.090.270 TL (%6,38 artışla 210,10 TL)

• SASA: +75.819.527 TL (%2,66 artışla 1,93 TL)

• ENKAI: +53.627.696 TL (%1,29 artışla 82,65 TL)

• AKBNK: +38.348.115 TL (%0,66 düşüşle 67,70 TL)

• ASELS: +34.679.026 TL (%0,72 artışla 351,25 TL)

• EREGL: +29.872.901 TL (%1,09 artışla 37,00 TL)

• MGROS: +22.863.097 TL (%0,00 değişimle 501,00 TL)

En Çok Para Çıkışı Olan Hisseler:



• ISCTR: -325.475.224 TL (%1,17 düşüşle 12,64 TL)

• SAHOL: -179.620.547 TL (%4,79 düşüşle 84,50 TL)

• YKBNK: -145.105.637 TL (%1,12 düşüşle 35,26 TL)

• KCHOL: -86.398.211 TL (%1,84 düşüşle 208,50 TL)

• TUPRS: -58.359.200 TL (%2,29 düşüşle 383,25 TL)

• BRSAN: -43.902.678 TL (%1,72 düşüşle 659,00 TL)

• CVKMD: -30.997.475 TL (%4,49 artışla 13,49 TL)

• PGSUS: -24.576.720 TL (%0,59 düşüşle 134,80 TL)

PİYASALARIN GÖZÜ ABD VERİLERİNDE

Küresel piyasalar; Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, teknoloji devlerinin gelir beklentileri ve Fed'in faiz patikasına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, günün ikinci yarısında ABD'de açıklanacak Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentisi verilerinin yakından izleneceğini vurguluyor.

Teknik açıdan BİST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 puan direnç, 12.100 ve 12.000 puan ise ana destek seviyeleri olarak takip ediliyor.

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