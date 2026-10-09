Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA), fon soruşturması kapsamında tutuklanan Emir Münir Sarpyener'in şirket bünyesindeki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüten Sarpyener'in 5 Ekim tarihli istifa dilekçesinin şirkete 9 Ekim'de ulaştığı açıklandı.

İSTİFA DİLEKÇESİ ŞİRKETE 4 GÜN SONRA ULAŞTI

Tera Yatırım tarafından 9 Ekim 2026 tarihinde KAP'a yapılan açıklamada, Sarpyener'in 5 Ekim tarihli istifa dilekçesiyle şirket nezdinde yürüttüğü tüm görevlerinden ayrıldığı belirtildi.

Şirket, söz konusu dilekçenin 9 Ekim'de kendisine ulaşması üzerine istifadan haberdar olduğunu bildirdi.

Böylece Sarpyener'in Genel Müdürlük görevinin yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeliğinden de istifa ettiği kamuoyuna duyuruldu.

FON SORUŞTURMASI KAPSAMINDA TUTUKLANMIŞTI

Emir Münir Sarpyener, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan isimler arasında yer almıştı.

Soruşturma kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile birlikte Sarpyener hakkında da tutuklama kararı verilmişti.

Tera Yatırım, 2 Ekim'de Sarpyener'in Genel Müdürlük görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Şirketin 9 Ekim tarihli son bildirimiyle birlikte Sarpyener'in Yönetim Kurulu Üyeliği dahil tüm görevlerinden istifa ettiği kesinleşti.