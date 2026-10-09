Enflasyondaki düşüş beklentisi ve faiz indirimi ihtimali, birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcıların mevduat hesaplarına yönelmesini sağladı. Ekim ayında bankaların sunduğu faiz ve kâr payı oranları yüzde 37 ile yüzde 44,50 arasında değişirken, 2 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi 59 bin 425 TL’ye kadar ulaştı.

Bankalar, özellikle yeni müşterilere ve belirli hesap türlerine yönelik kampanyalarla mevduat rekabetini sürdürüyor. Ancak faiz oranlarının yanı sıra vade süresi, stopaj kesintisi ve kampanya koşulları da elde edilecek net kazancı etkiliyor.

2 MİLYON TL’YE EN YÜKSEK GETİRİYİ HANGİ BANKA VERİYOR?

Paylaşılan verilere göre 2 milyon TL’nin 32 günlük vadede en yüksek net kazancı Hayat Finans’ın Avantajlı Hesap ürününde görülüyor. Türk Ticaret Bankası ve Vakıf Katılım da getiri listesinde üst sıralarda yer alıyor.

BANKA BANKA MEVDUAT FAİZ VE GETİRİ TABLOSU

Banka Hesap / Kampanya Faiz veya kâr payı Net kazanç Vade sonu tutar Hayat Finans Avantajlı Hesap %41,08 59.425,32 TL 2.059.425,32 TL Türk Ticaret Bankası Salkım Hesap %44,50 58.847,72 TL 2.058.847,72 TL Vakıf Katılım Günlük Hesap %39,00 57.194,11 TL 2.057.194,11 TL QNB Kazandıran Günlük Hesap %42,00 57.034,30 TL 2.057.034,30 TL N Kolay N Kolay Bono %38,00 56.635,62 TL 2.056.635,62 TL DenizBank E-Mevduat %38,75 56.054,79 TL 2.056.054,79 TL Akbank Serbest Plus Hesap %38,00 55.708,00 TL 2.055.708,00 TL ING Turuncu Hesap %44,00 55.429,06 TL 2.055.429,06 TL Alternatif Bank VOV Hesap %43,00 55.330,48 TL 2.055.330,48 TL Fibabanka Kiraz Hesap %44,00 54.944,26 TL 2.054.944,26 TL Anadolubank Renkli Hesap %44,00 54.944,26 TL 2.054.944,26 TL getirfinans Günlük Vadeli Hesap %41,00 54.904,63 TL 2.054.904,63 TL İş Bankası Vadeli TL Hesabı %37,85 54.752,88 TL 2.054.752,88 TL TEB Marifetli Hesap %42,00 53.951,36 TL 2.053.951,36 TL ON Dijital ON Plus %42,50 52.263,11 TL 2.052.263,11 TL Odea Oksijen Hesap %42,00 51.015,08 TL 2.051.015,08 TL Ziraat Dinamik Dinamik Kazandıran Hesap %44,00 47.672,22 TL 2.047.672,22 TL Ziraat Katılım Anında Günlük Hesap %37,00 44.206,33 TL 2.044.206,33 TL

MEVDUAT HESABI SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Mevduat hesabı seçerken yalnızca ilan edilen faiz oranına bakmak yeterli değil. Net kazancı etkileyebilecek başlıca unsurlar şunlar:

Vade süresi: Getiriler aynı vade üzerinden karşılaştırılmalı.

Stopaj kesintisi: Vergi kesintisi, net kazancı değiştirir.

Kampanya koşulları: Yüksek oranlar yeni müşteriler veya belirli bakiye aralıkları için geçerli olabilir.

Hesap özellikleri: Günlük hesaplarda faiz ya da kâr payı uygulanmayan bakiye koşulları bulunabilir.

Vade sonunda elde edilecek tutar: Karşılaştırmada net kazanç ve toplam bakiye birlikte değerlendirilmeli.

Kaynak: TGRT