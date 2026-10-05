Ekim ayının başlamasıyla birlikte bankaların mevduat ve günlük hesap ürünlerindeki faiz oranları yeniden gündeme geldi. 1 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi bankadan bankaya önemli farklılık gösterirken, en yüksek ve en düşük kazanç arasında 8 bin TL’yi aşan fark bulunuyor.

Mevduat hesabında yalnızca yıllık faiz oranına bakmak yeterli olmuyor. Faiz işletilmeyen bakiye, hoş geldin süresi, yeni müşteri şartları ve kampanya koşulları 1 milyon TL’nin vade sonunda elde edeceği net kazancı doğrudan etkiliyor.

EN DÜŞÜK NET GETİRİ ZİRAAT DİNAMİK’TE

Ziraat Dinamik Kazandıran Hesap'ta yıllık faiz oranı yüzde 44 seviyesinde bulunuyor. Buna karşın 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi 21.816,10 TL olarak hesaplanıyor.

Buradaki temel neden, 1 milyon TL'nin 325 bin TL'lik bölümünün faiz işletilmeyen bakiye olarak tutulması. Bu uygulama, nominal faiz oranı yüksek olmasına rağmen yatırımcının elde ettiği net getiriyi aşağı çekiyor.

YAPI KREDİ VE ON PLUS'TA 26 BİN TL SINIRI AŞILIYOR

Yapı Kredi Sınırsız Hesap'ta yıllık faiz oranı yüzde 40,25 olurken, 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi 25.983,42 TL seviyesinde bulunuyor.

ON Plus hesabında ise yıllık oran yüzde 42,5. Bu oran üzerinden yapılan hesaplamada net kazanç 26.053,55 TL oluyor.

QNB Kazandıran Günlük Hesap ve TEB Marifetli Hesap'ta yıllık faiz oranı yüzde 42 olarak verilirken, her iki üründe de 32 günlük net kazanç 26.204,95 TL seviyesinde.

HANGİ BANKA NE KADAR KAZANDIRIYOR?

Banka / Ürün Yıllık oran 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi Ziraat Dinamik Kazandıran Hesap %44 21.816,10 TL Yapı Kredi Sınırsız Hesap %40,25 25.983,42 TL ON Plus %42,5 26.053,55 TL QNB Kazandıran Günlük Hesap %42 26.204,95 TL TEB Marifetli Hesap %42 26.204,95 TL DenizBank Kaptan Hesap %41 26.324,14 TL Fibabanka Kiraz Hesap %44 26.664,12 TL ING Turuncu Hesap %44 27.472,13 TL Anadolubank Renkli Hesap %44 27.472,13 TL Alternatif Bank VOV Hesap %44 27.549,05 TL Akbank Serbest Plus Hesap %38 27.854 TL Türkiye Finans Günlük Hesap %44 29.983,66 TL

Kaynak: Ekonomim