9 Ekim haftası verilerine göre hem bankaların mevduata sunduğu getiri oranları hem de ticari kredilerin borçlanma maliyeti aşağı yönlü seyrini korudu.

Aynı dönemde Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinde de gerileme kaydedildi.

1-3 AY VADELİ TL MEVDUAT FAİZİ YÜZDE 36,4'E ÇEKİLDİ

TCMB verilerine göre tasarruf sahiplerinin en çok tercih ettiği 1-3 ay vadeli Türk lirası mevduat hesaplarına uygulanan ortalama basit faiz oranı yüzde 36,4 seviyesine geriledi.

Bu hareketle birlikte TL mevduat faizlerinde 2025 yılından bu yana gözlenen kademeli ve aşağı yönlü eğilim varlığını sürdürdü.

TİCARİ KREDİ FAİZ ORANI YÜZDE 39 OLDU

Reel sektörün borçlanma maliyetlerini gösteren verilerde de düşüş hakim:

• Ticari Kredi Faizleri: Kredili Mevduat Hesabı (KMH) ve ticari kredi kartları hariç tutularak hesaplanan ortalama ticari kredi faiz oranı yüzde 39,0 seviyesinde gerçekleşti.

• Fonlama Maliyeti: Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti ise yüzde 37,0 seviyesine indi.

2025 yılının ilk dönemlerinde yüzde 45-48 bandında seyreden faiz oranları, takip eden süreçte dalgalı ancak belirgin bir düşüş patikası izleyerek mevcut seviyelerine kadar gerilemiş oldu.