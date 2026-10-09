Şirket, 9 Ekim 2026 tarihli yönetim kurulu kararıyla savunma sanayii, denizcilik ve ileri mühendislik alanlarında faaliyet gösterecek yeni bir şirket kurulacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

HKTM SAVUNMA SANAYİİNE YÖNELİYOR

KAP açıklamasına göre yeni şirket, "HKTM Savunma ve Denizcilik Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanıyla kurulacak.

Merkezi Ankara'da bulunacak şirketin nominal sermayesi 50 milyon TL olarak belirlendi.

Yeni şirketin sermayesini temsil eden payların tamamı HKTM'ye ait olacak. Böylece kurulacak şirket, HKTM'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olarak faaliyet gösterecek.

İNSANSIZ DENİZ VE SUALTI SİSTEMLERİ DE FAALİYET ALANINDA

HKTM'nin yeni şirketi, savunma sanayiinin yanı sıra denizcilik teknolojilerinin farklı alanlarında faaliyet gösterecek.

Şirketin faaliyet alanları arasında şunlar yer alacak;

Savunma sanayii

Denizcilik ve gemi inşa

Tersanecilik

Liman ve kıyı yapıları

İnsansız deniz ve sualtı sistemleri

İleri mühendislik ve mekatronik

Hidrolik ve hareket kontrol teknolojileri

Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge)

Üretim ve sistem entegrasyonu

Yeni şirketin kurulmasıyla HKTM, mevcut mühendislik ve hareket kontrol teknolojileri faaliyetlerini savunma ve denizcilik sektörlerine taşımayı hedefliyor.

Şirketin KAP açıklamasında kuruluş kararına ilişkin bilgi verilirken yeni ortaklığın faaliyetlerine başlayacağı tarih veya planlanan yatırım harcamalarının büyüklüğüne ilişkin ek bir detay paylaşılmadı.