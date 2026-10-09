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Yapı Kredi Yatırım’ın bugün en çok alım satım yaptığı hisseler belli oldu. Alım tarafında SASA, satış tarafında PAHOL öne çıktı.

Yapı Kredi Yatırım’ın 9 Ekim 2026 tarihli işlem verilerinde SASA, TSPOR ve GSRAY en fazla net alım yapılan hisseler arasında yer alırken, satış tarafında PAHOL, ICIOPV ve ATRAI.V.BI... öne çıktı. Kurumun net hacmi 3 milyar 565 bin 509 olarak gösterildi.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Aracı Kurum Net Lot Pay (%) Maliyet
SASA 31.876.756,00 17,68 1,875
TSPOR 10.038.500,00 5,57 0,82
GSRAY 6.835.342,00 3,79 0,812
SYIEDV 5.700.507,00 3,16 0,02
YKBNK 5.648.886,00 3,13 35,418
Diğer 120.232.641,00 66,67

Yapı Kredi Yatırım hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIM YAPILAN HİSSELER

Aracı Kurum Net Lot Pay (%) Maliyet
PAHOL -11.069.070,00 10,84 1,054
ICIOPV -9.835.072,00 9,63 0,037
ATRAI.V.BI... -5.305.871,00 5,19 0,094
PSGYO -4.628.379,00 4,53 1,765
ZOREN -4.578.523,00 4,48 1,845
Diğer -66.729.953,00 65,33

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir

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