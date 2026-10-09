Yapı Kredi Yatırım’ın 9 Ekim 2026 tarihli işlem verilerinde SASA, TSPOR ve GSRAY en fazla net alım yapılan hisseler arasında yer alırken, satış tarafında PAHOL, ICIOPV ve ATRAI.V.BI... öne çıktı. Kurumun net hacmi 3 milyar 565 bin 509 olarak gösterildi.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Aracı Kurum Net Lot Pay (%) Maliyet SASA 31.876.756,00 17,68 1,875 TSPOR 10.038.500,00 5,57 0,82 GSRAY 6.835.342,00 3,79 0,812 SYIEDV 5.700.507,00 3,16 0,02 YKBNK 5.648.886,00 3,13 35,418 Diğer 120.232.641,00 66,67 —

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIM YAPILAN HİSSELER

Aracı Kurum Net Lot Pay (%) Maliyet PAHOL -11.069.070,00 10,84 1,054 ICIOPV -9.835.072,00 9,63 0,037 ATRAI.V.BI... -5.305.871,00 5,19 0,094 PSGYO -4.628.379,00 4,53 1,765 ZOREN -4.578.523,00 4,48 1,845 Diğer -66.729.953,00 65,33 —

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