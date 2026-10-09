Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan son bildirimde, Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan’ın milyonluk hisse alımına imza attığı duyuruldu.

KAP açıklamasında yer alan bilgilere göre Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatih Erdoğan, 9 Ekim 2026 tarihi itibarıyla 0,9953 TL ağırlıklı ortalama fiyat seviyesinden 5.000.000 adet PAHOL payı satın aldı.

ŞİRKET ORTAĞINDAN DA ALIM GELDİ

Yönetim Kurulu Başkanı'nın işlem bildiriminin hemen ardından şirket ortağından da alım açıklaması geldi. Mehmet Erdoğan’ın 9 Ekim 2026 tarihinde PAHOL paylarından 5.000.000 adet payı, 1,03 TL fiyat üzerinden satın aldığı bildirildi.

Son günlerde holding ortaklarının aralıksız sürdürdüğü milyonluk alım paketleri, yönetim kurulunun hisse fiyatındaki geri çekilmeye karşı destek hamlesi olarak yorumlanıyor.

BORSA PERFORMANSI

9 Ekim 2026 Cuma günü saat 14:07 itibarıyla PAHOL hisse senedinde oluşan güncel piyasa tablosu şu şekilde:

• Anlık Hisse Fiyatı: 1,02 TL (%4,08 artışla yeşil bölgede)

• Önceki Kapanış: 0,98 TL

• Günün En Düşük / En Yüksek Seviyesi: 0,97 TL / 1,04 TL

• İşlem Hacmi: 133,25 milyon TL (132,80 milyon Lot)

PAHOL Değişim Oranları:



• Günlük Değişim: %+4,08

• Haftalık Değişim: %+15,73

• Aylık Değişim: %-22,56

• Yıllık En Yüksek / En Düşük: 1,86 TL / 0,82 TL

Haftalık bazda yüzde 15,73'lük güçlü bir tepki yükselişi yakalayan PAHOL payları, hisse başına alımların etkisiyle 1,00 TL psikolojik eşiğinin üzerine yeniden çıkmayı başardı.

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