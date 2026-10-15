Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan son bildirimlere göre çok sayıda şirket piyasadan kendi hisselerini toplayarak geri alım gerçekleştirdi.

15 Ekim 2026 tarihli verilere göre bazı şirketlerin milyon adedi aşan yüksek hacimli geri alımları dikkat çekti.

Özellikle AKFGY (2.900.000 adet), ERCB (1.652.500 adet), ENERY (1.200.000 adet) ve iki farklı işlem grubunda CVKMD (1.150.000 ve 1.263.735 adet) yaptıkları alımlarla listenin başında yer aldı.

Ayrıca GEDIK de 556.893 adetlik alımla öne çıkan şirketler arasında bulundu.

PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER VE İŞLEM DETAYLARI

Geri alım gerçekleştiren şirketlerin işlem miktarları ve ortalama alım fiyatları şu şekilde gerçekleşti:

Hisse Senedi Adet Ortalama Fiyat (₺) FADE 35.000 11,38 GEDIK 556.893 4,85 GENTS 211.531 3,96 KARTN 20.448 103,86 KLGYO 195.000 4 KLRHO 103.000 10,47 KPEKS 70.000 51,43 KRVGD 450.000 2,15 KZGYO 87.425 17,86 LIDER 250.000 7,68 LKMNH 30.000 10,85 LXGYO 150.000 6,67 MASFN 300.749 34,98 MAVI 250.000 37,26 MCARD 30.000 99,47 AAGYO 110.000 8,37 AHGAZ 390.000 46,41 AKFGY 2.900.000 2,48 AKHAN 124.650 29,99 ASGYO 400.000 9,3 ATAKP 60.000 32,87 BLUME 144.954 31,48 BOBET 101.355 14,5 BORSK 160.000 5,3 CVKMD 1.150.000 12,44 CVKMD 1.263.735 13,15 DOFRB 25.000 67,5 EGEGY 275.006 15,91 ENERY 1.200.000 13,98 ERCB 1.652.500 43,36

Piyasa uzmanları, şirketlerin kendi hisselerini piyasadan geri toplamasını "şirket yönetimlerinin kendi hisse değerini ucuz bulduğu" ve "özkaynak gücüne güvendiği" şeklinde yorumluyor.

Geri alım programlarının devam etmesinin, dalgalı seyreden piyasalarda yatırımcı tabanını korumak ve hisse performanslarına taban destek sağlamak açısından kritik bir rol üstlendiği belirtiliyor.

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