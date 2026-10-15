Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler, piyasa koşullarında hisse değerlerini desteklemek, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve yatırımcı güvenini tazelemek amacıyla pay geri alım programlarını sürdürüyor.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan son bildirimlere göre çok sayıda şirket piyasadan kendi hisselerini toplayarak geri alım gerçekleştirdi.
15 Ekim 2026 tarihli verilere göre bazı şirketlerin milyon adedi aşan yüksek hacimli geri alımları dikkat çekti.
Özellikle AKFGY (2.900.000 adet), ERCB (1.652.500 adet), ENERY (1.200.000 adet) ve iki farklı işlem grubunda CVKMD (1.150.000 ve 1.263.735 adet) yaptıkları alımlarla listenin başında yer aldı.
Ayrıca GEDIK de 556.893 adetlik alımla öne çıkan şirketler arasında bulundu.
PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER VE İŞLEM DETAYLARI
Geri alım gerçekleştiren şirketlerin işlem miktarları ve ortalama alım fiyatları şu şekilde gerçekleşti:
|Hisse Senedi
|Adet
|Ortalama Fiyat (₺)
|FADE
|35.000
|11,38
|GEDIK
|556.893
|4,85
|GENTS
|211.531
|3,96
|KARTN
|20.448
|103,86
|KLGYO
|195.000
|4
|KLRHO
|103.000
|10,47
|KPEKS
|70.000
|51,43
|KRVGD
|450.000
|2,15
|KZGYO
|87.425
|17,86
|LIDER
|250.000
|7,68
|LKMNH
|30.000
|10,85
|LXGYO
|150.000
|6,67
|MASFN
|300.749
|34,98
|MAVI
|250.000
|37,26
|MCARD
|30.000
|99,47
|AAGYO
|110.000
|8,37
|AHGAZ
|390.000
|46,41
|AKFGY
|2.900.000
|2,48
|AKHAN
|124.650
|29,99
|ASGYO
|400.000
|9,3
|ATAKP
|60.000
|32,87
|BLUME
|144.954
|31,48
|BOBET
|101.355
|14,5
|BORSK
|160.000
|5,3
|CVKMD
|1.150.000
|12,44
|CVKMD
|1.263.735
|13,15
|DOFRB
|25.000
|67,5
|EGEGY
|275.006
|15,91
|ENERY
|1.200.000
|13,98
|ERCB
|1.652.500
|43,36
Piyasa uzmanları, şirketlerin kendi hisselerini piyasadan geri toplamasını "şirket yönetimlerinin kendi hisse değerini ucuz bulduğu" ve "özkaynak gücüne güvendiği" şeklinde yorumluyor.
Geri alım programlarının devam etmesinin, dalgalı seyreden piyasalarda yatırımcı tabanını korumak ve hisse performanslarına taban destek sağlamak açısından kritik bir rol üstlendiği belirtiliyor.
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