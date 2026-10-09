Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'nda (ASX) yılın en büyük işlemlerinden biri olması beklenen halka arz, yatırımcıların aşırı yüksek değerlemeye yönelik itirazları ve finansman kaygıları nedeniyle son anda gerçekleşmeden sona erdi.

FİYAT İNDİRİMİ İŞE YARADI MI?

Firmus Technologies, 9 Ekim Cuma günü yaptığı resmi açıklama ile ASX'e kote olma başvurusunu geri çektiğini ilan etti.

Şirket yönetim kurulu, son dönemde piyasalarda yaşanan artan oynaklığı ve mevcut şartları değerlendirerek halka arzın şirketin uzun vadeli büyüme potansiyelini doğru yansıtmayacağı kanaatine vardı.

İptal kararı, halka arz fiyatında yapılması planlanan indirimin hemen ardından geldi:

• Fiyat Revizyonu: Şirket daha önce 11 Avustralya doları olarak belirlenen hisse fiyatını 8,25 Avustralya dolarına düşürmeyi gündeme getirmişti.

• Başarısız Sonuç: Ancak fiyat indirimi seçeneği de yatırımcı talebini canlandırmaya yetmedi ve halka arz süreci tamamen durduruldu.

31 MİLYAR DOLARLIK DEĞERLEME YATIRIMCIDA RİSK İŞTAHINI DÜŞÜRDÜ

Halka arz öncesinde Firmus Technologies için hedeflenen şirket değerlemesi yaklaşık 44 milyar Avustralya doları (yaklaşık 31 milyar ABD doları) seviyesindeydi.

Halka arz gerçekleşseydi, Avustralya’da 1997 yılından bu yana görülen en büyük borsa açılışlarından biri olacaktı.

Yatırımcıların çekimser kalmasına yol açan temel etkenler ise şunlar oldu:

• Tamamlanmamış Tesisler: Şirketin Asya-Pasifik bölgesinde planladığı yüksek kapasiteli yapay zekâ veri merkezlerinin büyük bölümünün henüz inşa aşamasında olması veya faaliyete geçmemiş olması,

• Gelecekteki Gelir Beklentileri: Değerlemenin mevcut operasyonel gelirlere değil, büyük oranda gelecekte tamamlanacak projelere dayandırılması,

• Yüksek Sermaye Harcamaları: Tesislerin kurulması, çip satın alımları ve elektrik altyapısı gibi devasa yatırım maliyetlerinin getirdiği borçluluk riskleri.

BORSA YERİNE ÖZEL SERMAYE PİYASALARINA YÖNELECEK

Halka arz planının iptal edilmesine karşın Firmus Technologies yeni kaynak arayışını sürdürüyor.

Şirket yönetimi, sermaye ihtiyacını özel sermaye piyasalarından (private equity) ve alternatif finansman kanallarından karşılamak üzere yeni görüşmeler yürüteceğini bildirdi.

Bu gelişme, son dönemde yapay zekâ sektöründe tırmanan agresif değerlemeler ile kurumsal yatırımcıların kabul ettiği gerçekçi risk oranları arasındaki makasın giderek açıldığını gösteriyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.