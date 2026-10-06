Finans ve varlık yönetimi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Ballı’nın, adı fon kriziyle ilgili haberlerde sıkça yer almıştı.

Fon soruşturması kapsamındaki adli süreçte Ali Emre Ballı hakkında önce mal varlığı tedbiri uygulanmış ancak yürütülen incelemeler, alınan ifadeler ve toplanan deliller doğrultusunda söz konusu tedbir kararı daha sonra kaldırılmıştı.

ALİ EMRE BALLI KİMDİR?

1980 yılında Mersin’de dünyaya gelen Ali Emre Ballı, Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

• Kariyer Yolculuğu: 2001 yılında girişimci olarak iş hayatına adım atan Ballı, teknoloji sektörünün ardından kariyerini banka dışı finans alanına taşıdı.

• Üstlendiği Görevler: Finansman, faktoring, finansal kiralama, varlık yönetimi ve elektronik para sistemlerinde önemli ortaklıklar ve üst düzey yöneticilikler yaptı.

• Mevcut Unvanları: Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanlığı’nın yanı sıra Adil Yatırım Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu. Aynı zamanda tarım finansmanı şirketi Tarfin’in kurucu ortakları ve yönetim kurulu başkanı arasında yer alıyordu.