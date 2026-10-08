MSB, haftalık basın bilgilendirme toplantısını Türk denizciliğinin ve savunma sanayisinin simge tesislerinden Gölcük Tersanesi Komutanlığının 100’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gölcük'te gerçekleştirdi.

Toplantıda sınır güvenliğinden terörle mücadeleye, Türkiye-Fransa savunma sanayisi yol haritasından Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin iddialara kadar kritik konularda önemli mesajlar verildi.

SUUDİ ARABİSTAN'A ASKER GÖNDERİLECEĞİ İDDİALARINA YANIT

Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi’nin 5 Ekim 2026 tarihinde Riyad’da gerçekleştirdiği zirvenin ardından kamuoyuna yansıyan "Türkiye ve Pakistan’ın Suudi Arabistan’a asker göndereceği" yönündeki iddialar MSB'ye soruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Riyad’daki toplantıda kolektif savunma tedbirleri, sekretaryanın başlangıç yapılanması ve savunma sanayi iş birliği çerçevelerinin ele alındığı bildirildi.

Üzerinde mutabık kalınan askerî kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan’a sağlanması ile konuşlandırılmasına yönelik tedbirlerin görüşüldüğünü doğrulayan MSB, Türkiye'nin atacağı adımlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askerî kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir."