Borsa İstanbul'da işlem gören CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD), pay geri alım işlemlerine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirimde bulundu.

Şirket, 8 Ekim 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 12 Ekim'de gerçekleştirdiği işlemlerin detaylarını yatırımcılarla paylaştı.

CVKMD 1 MİLYON 575 BİN ADET PAY GERİ ALDI

13 Ekim 2026 tarihinde yapılan KAP açıklamasına göre CVK Maden, 12 Ekim'de Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda 1 TL nominal değerli pay başına 13,19 TL ile 13,20 TL fiyat aralığından geri alım gerçekleştirdi.

İşlemlerde ağırlıklı ortalama pay fiyatı 13,19 TL olurken, toplam 1.575.000 TL nominal değerli pay geri alındı.

Açıklanan ağırlıklı ortalama fiyat üzerinden hesaplandığında geri alımın yaklaşık 20,77 milyon TL büyüklüğünde olduğu görülüyor.

GERİ ALINAN PAYLARIN SERMAYEYE ORANI AÇIKLANDI

Son işlemlerle birlikte şirketin geri aldığı payların toplam nominal değeri 1.575.000 TL'ye ulaştı.

Geri alınan payların şirket sermayesine oranı ise yüzde 0,04167 olarak açıklandı.

CVK Maden'in pay geri alım programı, 8 Ekim 2026 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda yürütülüyor.