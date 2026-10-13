Borsa İstanbul'da işlem gören Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BULGS), portföyündeki bir yatırıma ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Şirket, Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (BRMEN) bünyesinde gerçekleştirdiği girişim sermayesi yatırımından çıkış yapmak amacıyla sahip olduğu payların borsada satılmasına karar verdi.

BULGS, BRMEN HİSSELERİNİ SATACAK

Bulls Girişim tarafından 13 Ekim 2026 tarihinde KAP'a yapılan açıklamaya göre, şirketin 12 Ekim 2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Birlik Mensucat yatırımından çıkış yapılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda şirketin sahip olduğu, her biri 0,01 TL nominal değere sahip 1.700.000 adet borsada işlem gören nitelikteki BRMEN payının Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda satışa konu edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Satışa konu payların toplam nominal değeri 17.000 TL olarak hesaplanıyor.

YÖNETİM KURULU OY BİRLİĞİYLE KARAR ALDI

BULGS Yönetim Kurulu, söz konusu pay satışlarının gerçekleştirilmesi için gerekli talimat, emir, beyan ve formların şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmasına da yetki verdi.

Açıklamada satış işlemlerinin hangi tarihte ve hangi fiyat üzerinden gerçekleştirileceğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Bu nedenle 1,7 milyon adet payın satışa konu edilmesi kararı, işlemlerin tamamlandığı anlamına gelmiyor.

BULLS GİRİŞİM ONCSM HİSSELERİ İÇİN SATIŞ KARARI ALMIŞTI

Bulls Girişim, 12 Ekim tarihinde yaptığı KAP açıklamasında da Oncosem Onkolojik Sistemler (ONCSM) yatırımından çıkma kararı aldığını duyurmuştu.

Şirketin 9 Ekim tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, her biri 1 TL nominal değere sahip 280.000 adet imtiyazsız, borsada işlem gören nitelikteki B grubu hamiline yazılı ONCSM payının Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda satışa konu edilmesi kararlaştırılmıştı.

Böylece Bulls Girişim, iki gün üst üste yaptığı açıklamalarla ONCSM ve BRMEN yatırımlarından çıkış için toplam 1 milyon 980 bin adet payın satışına yönelik kararlarını kamuoyuyla paylaşmış oldu.