Borsa İstanbul'da işlem gören Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (BULGS), Oncosem Onkolojik Sistemler (ONCSM) yatırımından çıkış yaptı. Şirketin 12 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği işlem kapsamında 280 bin adet ONCSM payı yaklaşık 29,68 milyon TL bedelle satıldı. İşlemden yaklaşık 26,87 milyon TL kâr elde edildiği açıklandı. Bulls grubunun adı daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gündeme gelmişti.

BULLS GİRİŞİM, ONCSM HİSSELERİNİN TAMAMINI SATTI

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, 9 Ekim 2026 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda Oncosem Onkolojik Sistemler'deki yatırımından çıkış gerçekleştirdi.

Şirketin sahip olduğu her biri 1 TL nominal değerli, imtiyazsız ve borsada işlem gören B grubu 280 bin adet ONCSM payı, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda satışa konu edildi.

KAP bildiriminde satış bedeli 29.683.513 TL, satış sonucunda oluşan kâr ise 26.869.442,65 TL olarak açıklandı.

İşlem sonrasında Bulls Girişim'in Oncosem'deki ortaklık oranı yüzde 1,17'den sıfıra geriledi.

29,68 MİLYON TL'LİK SATIŞIN AYRINTILARI

KAP'ta yer alan bilgilere göre satış işlemine ilişkin veriler şöyle;

İşlem detayı Açıklanan tutar Satılan hisse ONCSM Satışı gerçekleştiren BULGS Satılan pay 280.000 lot Açıklanan pay fiyatı 106,00 TL Toplam satış bedeli 29.683.513 TL Satıştan elde edilen kâr 26.869.442,65 TL Satış öncesi ortaklık oranı %1,17 Satış sonrası ortaklık oranı %0 Yönetim kurulu karar tarihi 9 Ekim 2026

Şirket, satışın faaliyetlerine etkisini olumlu olarak değerlendirdi.

BULLS GRUBUNUN ADI FON SORUŞTURMASINDA GEÇMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında 17 Eylül 2026 tarihinde MASAK'a gönderilen yazıda, Bulls Yatırım Menkul Değerler ve alt kuruluşlarının yönetici ve yetkililerine ilişkin mali verilerin incelenmesi talep edilmişti.

23 Eylül'de ise Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın soruşturma kapsamında ifadesi alınmıştı.

Bulls Yatırım Holding, Bulls Yatırım Menkul Değerler ve Bulls Portföy tarafından yapılan ortak açıklamada, Akkaya'nın savcılığa ilgili belgeleri sunduğu ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bildirilmişti.

Açıklamada ayrıca grubun kamuoyunda "Ponzi" veya "saadet zinciri" olarak anılan fon yapılanmalarında yer almadığı savunulmuştu.