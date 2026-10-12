12 Ekim 2026 tarihli açıklamada, 24 Şubat 2026’da duyurulan ve aralarında Akbank’ın da yer aldığı çeşitli banka, finans kurumu ve şirketleri kapsayan iş gücü piyasası soruşturmasının Banka yönünden uzlaşma usulüyle neticelendirildiği aktarıldı.

1,71 MİLYAR LİRALIK CEZA İLE SÜREÇ TAMAMLANDI

Rekabet Kurulu’nun 26-30/899-383 sayılı kararı doğrultusunda varılan uzlaşma çerçevesinde Akbank, 1.713.897.558 TL tutarındaki idari para cezasını ödeyerek ilgili soruşturma sürecini resmi olarak sonlandıracağını bildirdi.

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