Türkiye tekstil sektöründe artan maliyetler ve küresel rekabet koşulları, köklü üreticileri etkilemeye devam ediyor. Kayseri'de 1953 yılından bu yana faaliyet gösteren Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş., 73 yıllık üretim serüveninin sonuna geldi. Şirketin 11 Eylül'de durdurduğu üretimin ardından, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü tesislerin tamamen kapatılması ve çalışanların iş sözleşmelerinin sona ermesi öngörülüyor.

73 YILLIK FABRİKADA BUGÜN SON GÜN

1953 yılında kurulan Orta Anadolu, 1986 yılından itibaren uluslararası giyim markalarına denim kumaş tedarik ederek Türkiye'nin önemli tekstil üreticileri arasında yer aldı.

Ancak şirket, küresel talepte yaşanan zayıflama, yükselen üretim ve finansman maliyetleri ile uluslararası rekabet koşullarının ağırlaşması nedeniyle Kayseri'deki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.

Şirket yönetiminin 11 Eylül 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, üretim faaliyetlerinin durdurulduğu ve bütün üretim tesislerinin 12 Ekim'de tamamen kapatılacağı bildirilmişti.

Alınan kararın geçici bir üretim duruşu veya kapasite azaltımı olmadığı, Kayseri'deki üretim faaliyetlerinin kalıcı olarak sona erdirilmesini kapsadığı belirtildi.

ÇALIŞANLARIN İŞ SÖZLEŞMELERİ SONA ERİYOR

Kapanış kararının ardından fabrikada çalışan işçilerin işten ayrılma süreci de bugün tamamlanması planlanan aşamaya geldi.

Şirket yönetiminin çalışanlara yönelik yazılı bilgilendirmesine göre iş sözleşmeleri 12 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

Böylece 11 Eylül'de üretimin durdurulmasıyla başlayan süreç, yaklaşık bir ay sonra çalışanların iş sözleşmelerinin sona ermesiyle devam ediyor.

Çalışanların kıdem ve ihbar tazminatları, kullanılmamış yıllık izin ücretleri ve diğer yasal alacaklarının ödenmesi ise açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

TAZMİNATLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Orta Anadolu yönetimi, çalışanların hak kazandığı kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer yasal alacakların en geç 7 Kasım 2026 tarihine kadar ödenmesinin planlandığını açıkladı.

Ödemelerin çalışanların banka hesaplarına peşin ve tek seferde yapılması öngörülüyor.

Alacakların hesaplanmasında çalışanların 12 Ekim dahil olmak üzere hizmet süreleri, ücretleri ve diğer hak edişleri dikkate alınacak.

Ayrıca her çalışana ödeme hesaplamasının ayrıntılı dökümü verilecek. Yasal kesintiler ve net ödeme tutarları ayrı ayrı gösterilecek.

Açıklanan tarih, ödemelerin tamamlandığı anlamına gelmiyor. Şirketin duyurduğu ödeme takvimi 7 Kasım'a kadar devam ediyor.

İŞÇİLERE EK DESTEK PAKETİ HAZIRLANIYOR

Şirket yönetimi, çalışanların yasal alacaklarına ek olarak kendilerine ve ailelerine yönelik sosyal destek paketi hazırlanacağını da duyurdu.

Ayni ve nakdi yardımları içermesi planlanan paketin kapsamı, tutarı ve uygulama takvimi henüz kesinleşmedi.

Şirket, söz konusu desteğin kıdem ve ihbar tazminatlarının yerine geçmeyeceğini, yasal yükümlülüklere ek olarak sağlanacağını bildirdi.

TEKSTİL DEVİ NEDEN KAPANIYOR?

Orta Anadolu'nun 73 yıllık üretim faaliyetlerini sonlandırma kararının arkasında birden fazla ekonomik neden bulunuyor.

Şirket yönetiminin açıklamalarına göre kapanış kararında küresel tekstil talebindeki zayıflama, işletme ve finansman maliyetlerindeki artış, tedarik zincirlerindeki dalgalanmalar ve uluslararası rekabet koşullarının ağırlaşması etkili oldu.

Yönetim, maliyetleri düşürmek, verimliliği artırmak ve faaliyetleri yeniden yapılandırmak amacıyla çeşitli seçenekleri değerlendirdi. Ancak mevcut üretim modelinin sürdürülebilir hale getirilemediği belirtildi.

Kayseri'deki tesislerin kapanmasıyla birlikte 1953 yılında başlayan 73 yıllık üretim faaliyeti sona ererken, çalışanların tazminat ödemeleri ve açıklanması beklenen sosyal destek paketine ilişkin süreç devam edecek.

Kaynak: Dünya Gazetesi