Dünyanın önde gelen yiyecek ve içecek üreticilerinden PepsiCo Inc., Kuzey Amerika operasyonlarında yaşadığı zorlukların ardından finansman sağlamak amacıyla Avrupa tahvil piyasasına başvurdu.

Bloomberg'in haberine göre şirket, cuma günü toplam 1 milyar euro büyüklüğünde iki dilimli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere piyasaya çıktı. Söz konusu adım, PepsiCo'nun artan maliyetleri gerekçe göstererek kâr büyümesi beklentisini düşürmesinden bir gün sonra geldi.

PEPSICO'DAN İKİ AYRI VADEDE TAHVİL İHRACI

Planlanan borçlanma işlemi, her biri 500 milyon euro büyüklüğünde iki dilimden oluşuyor.

İlk dilim üç yıl, ikinci dilim ise dokuz yıl vadeli olarak yapılandırıldı.

Konuya yakın bir kaynağın aktardığına göre üç yıllık tahvilin ilk fiyatlama seviyesi, orta vadeli swap faizlerinin yaklaşık 60 baz puan üzerinde belirlendi.

Dokuz yıllık tahvilde ise ilk fiyatlama seviyesi swap faizlerinin yaklaşık 105 baz puan üzerinde bulunuyor.

Tahvil ihracını Deutsche Bank ve HSBC yönetirken nihai fiyatlamanın gün içinde tamamlanması bekleniyor.

PEPSICO NEDEN KÂR BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRDÜ?

PepsiCo, perşembe günü yaptığı açıklamada Kuzey Amerika'daki içecek ve atıştırmalık faaliyetlerinde görülen zayıflık nedeniyle kâr büyümesine ilişkin beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Şirketin özellikle içecek operasyonlarındaki performansı yönetimin gündeminde yer alıyor.

PepsiCo CEO'su Ramon Laguarta, analistlerle gerçekleştirdiği görüşmede içecek iş kolunun mevcut performansından memnun olmadıklarını belirtti.

Laguarta, gazlı içeceklerde performansı iyileştirmek için şirketin tüm odağını ve aciliyet duygusunu bu alana yönlendirdiğini ifade etti.

KUZEY AMERİKA'DA İÇECEK SATIŞ HACMİ YÜZDE 3 GERİLEDİ

PepsiCo'nun Kuzey Amerika'daki içecek satış hacmi, yılbaşından bu yana yüzde 3 azaldı.

Şirketin ürün grupları arasında ise farklı bir tablo ortaya çıktı.

Sıfır şekerli ve aromalı içecekler, tam şekerli ürünlere kıyasla daha güçlü performans gösterdi.

Bu gelişme, PepsiCo'nun Kuzey Amerika'daki içecek faaliyetlerini iyileştirme çalışmalarına ağırlık verdiği bir dönemde yaşandı.

ABD YERİNE AVRUPA'DAN BORÇLANIYOR

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre PepsiCo, bu yıl ikinci kez Avrupa tahvil piyasasına başvururken ABD'deki iç piyasasında yeni bir tahvil ihracına gitmedi.

Şirketin son işlemi, ABD merkezli şirketlerin Avrupa'da euro cinsinden tahvil ihraç ettiği ve "reverse Yankee" olarak adlandırılan borçlanma piyasasındaki büyümenin bir parçası oldu.

Alphabet, Danaher ve Baker Hughes gibi ABD'li şirketlerin de katkısıyla bu tür tahvil ihraçlarının toplam büyüklüğü yılbaşından bu yana 140 milyar euroyu aştı.

PepsiCo'nun 1 milyar euroluk tahvil ihracının nihai fiyatlama koşullarının gün içinde netleşmesi bekleniyor.