Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2024 yılında başlayan "Sigorta Çözüm Ortaklığı" anlaşmasının yenilendiği duyuruldu.

ANADOLU SİGORTA, FENERBAHÇE'NİN TESİS VE VARLIKLARINI GÜVENCE ALTINA ALACAK

Yenilenen anlaşma kapsamında Anadolu Sigorta, 2026-2027 sezonunda da Fenerbahçe'nin tüm tesis ve varlıklarına ilişkin sigorta ve teminat süreçlerinin yönetimini üstlenecek.

Böylece iki kurum arasında 2024 yılından bu yana devam eden iş birliği yeni sezonda da sürdürülecek.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2024 yılından bu yana sigorta çözüm ortağı olan Anadolu Sigorta ile kulübümüz arasındaki anlaşmamız yenilenmiştir. Türkiye'nin ilk sigorta şirketi olan Anadolu Sigorta, tüm tesis ve varlıklarımızın sigorta ve teminat süreçlerinin yönetimini bu sezon da üstlenmeye devam edecektir.

Değerli destekleri ile kulübümüzün yanında olan yol arkadaşımız Anadolu Sigorta ailesine katkıları için teşekkür ediyor, iş birliğimizin daha uzun seneler sürmesini temenni ediyoruz."

Anlaşmanın finansal büyüklüğüne ilişkin açıklamada herhangi bir tutar paylaşılmadı.

Kulübümüz ile Anadolu Sigorta arasında “Sigorta Çözüm Ortaklığı” anlaşmamız yenilenmiştir. 💛💙 2024 yılından bu yana sigorta çözüm ortağı olan Anadolu Sigorta ile kulübümüz arasındaki anlaşmamız yenilenmiştir. Türkiye’nin ilk sigorta şirketi olan Anadolu Sigorta, tüm tesis ve varlıklarımızın sigorta ve teminat süreçlerinin yönetimini bu sezon da üstlenmeye devam edecektir. Değerli destekleri ile kulübümüzün yanında olan yol arkadaşımız Anadolu Sigorta ailesine katkıları için teşekkür ediyor, iş birliğimizin daha uzun seneler sürmesini temenni ediyoruz. 🔗 https://t.co/JdDcjpvXRN — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 9, 2026

FENER HİSSESİNDE SON DURUM

Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER) hisseleri, 9 Ekim 2026'da gün içinde 2,40-2,44 TL aralığında hareket etti. Önceki günü 2,38 TL'den tamamlayan hisseler, saat 15.25 itibarıyla yüzde 2,10 yükselişle 2,43 TL seviyesinde işlem görüyor.

ANSGR HİSSE GÜNCEL DURUMU

Anadolu Sigorta (ANSGR) hisseleri, 9 Ekim 2026 tarihinde 24,26 TL seviyesinde, Gün içerisinde 24,26-24,44 TL aralığında hareket eden hisseler, 8 Ekim'deki işlemleri yüzde 1,85 artışla 24,26 TL'den tamamlamıştı.