İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ekonomim'de yer alan habere göre savcılık, 85 kişinin hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulmasını talep etti. Söz konusu kişilerin malvarlıklarını azaltabilecek işlemler için de yeni yükümlülükler getirildi. Bankalar ve ilgili kurumlardan şüpheli işlemleri MASAK'a gecikmeksizin bildirmeleri istendi.

85 KİŞİNİN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İÇİN DONDURMA TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili kurumlara gönderilen yazıda, 85 gerçek kişinin hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulması talep edildi.

Soruşturma kapsamında kişilerin malvarlıklarında azalmaya yol açabilecek işlemlerin kontrol altında tutulması istendi.

Bu kapsamda bankalar ve ilgili kurumlardan, olağandışı işlem taleplerinin gerçekleştirilmesinden önce savcılığın görüşünün alınması talep edildi.

SATIŞ, DEVİR VE PARA TRANSFERLERİ İÇİN YENİ TEDBİRLER

Savcılığın yazısında malvarlığını azaltabilecek işlemler ayrıntılı şekilde sıralandı.

Buna göre devir, temlik, satış, bağış, ipotek veya rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ve yüksek tutarlı EFT/havale işlemlerinin kontrol edilmesi istendi.

Bu tür olağandışı taleplerde, işlem gerçekleştirilmeden önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının görüşünün alınması ve savcılığa danışılmadan tasarruf işlemi yapılmaması talep edildi.

ŞÜPHELİ İŞLEMLER MASAK'A BİLDİRİLECEK

Soruşturma kapsamında ilgili kurumlardan şüpheli işlemler konusunda daha sıkı kontrol uygulanması istendi.

Özellikle olağan faaliyetlerin dışında kalan, tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çeken, malvarlığını azaltıcı nitelikte olan ya da muvazaalı olduğu değerlendirilen işlemlerin gecikmeksizin bildirilmesi talep edildi.

Şüpheli işlemlerin hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına hem de MASAK'a iletilmesi istendi.

GAYRİMENKUL, GEMİ VE HAVA ARAÇLARI DA ARAŞTIRILACAK

Savcılığın talimatı yalnızca banka hesapları ve sermaye piyasası araçlarıyla sınırlı kalmadı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, listede bulunan 85 kişinin adına kayıtlı taşınmaz, gemi veya hava aracı olup olmadığının araştırılması istendi.

Yapılacak kontroller sonucunda elde edilen bilgilerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmesi talep edildi.

MAAŞ VE EMEKLİ AYLIĞI İŞLEMLERİ ENGELLENMEYECEK

Tedbir taleplerinde kişilerin olağan yaşamlarını sürdürmelerine yönelik işlemler için de ayrı bir değerlendirme yapılması istendi.

Buna göre maaş ödemeleri, emekli aylıkları, fatura işlemleri ve olağan mesleki faaliyetlerin mağduriyet yaratacak şekilde engellenmemesi gerektiği belirtildi.

Savcılığın talimatlarında, olağan işlemler ile malvarlığını azaltmaya yönelik şüpheli işlemler arasında ayrım yapılması istendi.

85 KİŞİ HAKKINDA SUÇ KESİNLEŞTİ Mİ?

Savcılığın 85 gerçek kişiye yönelik tedbir talepleri, söz konusu kişilerin suç işlediğinin kesinleştiği anlamına gelmiyor.

Talep edilen işlemler, devam eden soruşturma kapsamında malvarlıklarının korunması ve şüpheli işlemlerin denetlenmesi amacı taşıyor.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında alınacak kararlar ve ilgili kurumların uygulamaları sürecin devamı açısından belirleyici olacak.