Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 12 Ekim Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda ekonomi ve dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra yüz binlerce yatırımcıyı ilgilendiren fon tasfiyesi sürecinin de ele alınması bekleniyor. Özellikle 131 yatırım fonunda parası bulunan 455 bin 758 yatırımcıya yapılacak ara ödemeler ve Meclis'e sunulan yeni düzenleme, Kabinenin önemli gündem başlıkları arasında yer alıyor.

FON SORUŞTURMASINDA GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar vermesinin ardından başlayan süreçte yeni bir aşamaya geçiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 12 Ekim'deki toplantısında, fon yatırımcılarına yapılacak ödemeler ve tasfiye işlemlerinde gelinen son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

Özellikle yatırımcıların alacaklarına kavuşması için yürütülen çalışmalar, ara ödeme uygulaması ve fon varlıklarının tasfiyesine ilişkin gelişmeler masaya yatırılacak.

Dördüncü toplantısını gerçekleştiren Fon Kurulunun çalışmaları ve alınan kararların uygulamaya yansımalarının da Kabine gündemine gelmesi öngörülüyor.

1 MİLYON TL'LİK ÖDEME DÜZENLEMESİ MECLİS'TE

Fon tasfiyesi sürecine ilişkin 9 maddelik kanun teklifi, 9 Ekim'de TBMM Başkanlığına sunulmuştu.

455 bin 758 yatırımcıyı ilgilendiren teklif, tasfiye kapsamındaki fonlarda 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılmasını öngörüyor.

Düzenlemeye göre net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılara bu tutarı aşmayacak şekilde, daha yüksek yatırım tutarına sahip olanlara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılabilecek.

Nihai ödeme tutarlarının hesaplanmasında TÜFE ve Yİ-ÜFE değişimlerinin aritmetik ortalamasının esas alınması planlanıyor.

Kanun teklifinin 14 Ekim Çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor.

Böylece fon soruşturmasına ilişkin gelişmeler, 12 Ekim'deki Kabine toplantısının ardından 14 Ekim'de Meclis gündemine taşınacak.

EKONOMİDE ENFLASYON VE BÜTÇE GÜNDEMİ

Kabine toplantısında ekonomik gelişmeler de değerlendirilecek.

Yıllık enflasyonun yüzde 29,73 olarak açıklanmasının ardından fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadele kapsamında atılacak adımların görüşülmesi bekleniyor.

Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda yürütülen ekonomi politikaları ile önümüzdeki dönemde TBMM'de başlayacak merkezi yönetim bütçesi görüşmelerine ilişkin hazırlıklar da gündemde olacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON DURUM ELE ALINACAK

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de Terörsüz Türkiye çalışmaları olacak.

Milli dayanışma ve bütünleşme koordinasyon kurulunun yürüttüğü çalışmalar, alt komisyonların görev alanları ve TBMM'deki İzleme Komisyonunun faaliyetleri değerlendirilecek.

Güvenlik kurumlarından alınan bilgiler doğrultusunda örgütün silah bırakma takviminde gelinen aşamanın da görüşülmesi bekleniyor.

DIŞ POLİTİKADA ÜÇ KRİTİK BAŞLIK

Kabinenin dış politika gündeminde ise ABD ile İran arasındaki gelişmeler, Gazze'deki son durum ve Rusya-Ukrayna savaşı bulunuyor.

Bölgesel güvenlik ve diplomatik temasların değerlendirileceği toplantıda Türkiye'nin önümüzdeki dönemde izleyeceği adımların ele alınması bekleniyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapıp yapmayacağı ve özellikle fon tasfiyesi sürecine ilişkin yeni kararların duyurulup duyurulmayacağı izlenecek.