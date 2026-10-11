Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta BIST 100 endeksi 12.265,98 puandan kapanış yaparken, aracı kurumların hisse senetlerine yönelik araştırma raporları da yayımlanmaya devam etti.

5-9 Ekim tarihleri arasında Türkiye İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, Migros, Anadolu Efes ve Şok Marketler için toplam 8 hedef fiyat değerlendirmesi yapıldı.

HSBC DÖRT BANKA HİSSESİ İÇİN "AL" DEDİ

Haftanın ilk işlem günü olan 5 Ekim'de HSBC, Borsa İstanbul'da işlem gören dört büyük banka için hedef fiyatlarını açıkladı.

Banka, Türkiye İş Bankası (ISCTR) için 15 TL, Garanti BBVA (GARAN) için 160 TL, Akbank (AKBNK) için 87 TL ve Yapı Kredi (YKBNK) için 41 TL hedef fiyat belirledi.

HSBC, dört hisse için de "al" tavsiyesi verdi.

Açıklanan hedef fiyatlar şöyle:

Hisse Aracı kurum Hedef fiyat Tavsiye ISCTR HSBC 15,00 TL Al GARAN HSBC 160,00 TL Al AKBNK HSBC 87,00 TL Al YKBNK HSBC 41,00 TL Al

MİGROS İÇİN İKİ KURUMDAN HEDEF FİYAT GELDİ

6 Ekim Salı günü perakende sektöründe faaliyet gösteren Migros (MGROS) için iki farklı aracı kurumdan hedef fiyat açıklaması yapıldı.

Piramit Menkul, Migros hisseleri için 966,43 TL hedef fiyat belirlerken, Yapı Kredi Yatırım 950 TL hedef fiyat açıkladı.

Her iki kurum da MGROS için "al" tavsiyesinde bulundu.

İki kurumun hedef fiyatları arasındaki fark 16,43 TL oldu.

ANADOLU EFES İÇİN 27,60 TL HEDEF FİYAT

Aynı gün Tacirler Yatırım, Anadolu Efes (AEFES) hisselerine yönelik değerlendirmesini paylaştı.

Kurum, AEFES için 27,60 TL hedef fiyat açıklarken tavsiyesini "al" olarak belirtti.

ŞOK MARKETLER İÇİN 97 TL TAHMİNİ

Haftanın son işlem günü olan 9 Ekim'de ise Gedik Yatırım, Şok Marketler (SOKM) hisseleri için hedef fiyat açıkladı.

Gedik Yatırım, SOKM için 97 TL hedef fiyat belirlerken tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak duyurdu.

Bu tavsiye, kurumun hissenin ilgili karşılaştırma endeksinden daha iyi performans göstermesini beklediğini ifade ediyor.

5-9 EKİM HAFTASINDA AÇIKLANAN TÜM HEDEF FİYATLAR

Hisse Aracı kurum Hedef fiyat Tavsiye ISCTR HSBC 15,00 TL Al GARAN HSBC 160,00 TL Al AKBNK HSBC 87,00 TL Al YKBNK HSBC 41,00 TL Al MGROS Piramit Menkul 966,43 TL Al MGROS Yapı Kredi Yatırım 950,00 TL Al AEFES Tacirler Yatırım 27,60 TL Al SOKM Gedik Yatırım 97,00 TL Endeks üstü getiri

Açıklanan hedef fiyatlar, aracı kurumların gelecekteki hisse değerlerine ilişkin beklentilerini yansıtıyor. Bu seviyeler hisselerin kesin olarak ulaşacağı fiyatlar anlamına gelmiyor.

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