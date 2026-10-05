HSBC, Borsa İstanbul'da işlem gören banka hisselerine ilişkin 5 Ekim 2026 tarihli hedef fiyat değerlendirmesini yayımladı.

Kurumun listesinde Akbank (AKBNK), Türkiye İş Bankası C (ISCTR), Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) ve Garanti BBVA (GARAN) yer aldı.

ÜÇ BANKADA HEDEF FİYAT AŞAĞI ÇEKİLDİ

HSBC, Akbank için daha önce 100 TL olan hedef fiyatını 87 TL'ye düşürdü. Hissenin 69,05 TL'lik son fiyatına göre potansiyel getiri yüzde 26 olarak hesaplandı.

Yapı Kredi için 47 TL olan hedef fiyat 41 TL'ye indirildi. 36,24 TL'lik son fiyata göre hissede yüzde 13,20 potansiyel getiri öngörüldü.

İş Bankası C için ise hedef fiyat 18,50 TL'den 15 TL'ye çekildi. 12,73 TL'lik son fiyata göre potansiyel getiri yüzde 17,92 oldu.

GARANTİ BBVA İÇİN HEDEF FİYAT 160 TL

HSBC'nin güncel değerlendirmesinde Garanti BBVA (GARAN) için hedef fiyat 160 TL olarak yer aldı.

GARAN'ın 129,70 TL'lik son fiyatına göre kurumun hedef fiyatı yüzde 23,36 potansiyel getiriye işaret etti. HSBC, GARAN için de "AL" önerisi verdi.

Hisse Eski hedef Yeni hedef Yükseliş potansiyeli Tavsiye AKBNK 100 TL 87 TL %28,8 AL GARAN 160 TL 160 TL %26,8 AL ISCTR 18,50 TL 15 TL %20,0 AL YKBNK 47 TL 41 TL %17,7 AL

HSBC'NİN FAVORİSİ AKBANK

Hedef fiyatındaki indirime rağmen HSBC'nin Türk bankaları arasındaki tercih ettiği hisse Akbank oldu.

Kurum, Akbank'ın özellikle aktif kalitesi açısından takip ettiği bankalar arasında en iyi konumda bulunduğunu değerlendirdi.

Garanti BBVA'nın ise teminatsız bireysel krediler ve KOBİ kredilerine daha yüksek maruziyeti nedeniyle risk maliyetinin benzer bankaların üzerinde kalabileceğine dikkat çekildi.

KÂR TAHMİNLERİNİ AŞAĞI ÇEKTİ

HSBC, Türk bankalarına yönelik kâr tahminlerinde de aşağı yönlü revizyona gitti.

Banka, 2026 ve 2027 kâr tahminlerini sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 9, 2028 yılı tahminini ise yüzde 3 düşürdü.

Buna rağmen kurum, bankaların kârlarının 2026-2028 döneminde yıllık bileşik olarak yaklaşık yüzde 70 büyümesini bekliyor.

FAİZLER MARJLARDAKİ TOPARLANMAYI GECİKTİRİYOR

Raporda yüksek faiz ortamının bankaların net faiz marjlarındaki toparlanmayı geciktirdiği ancak toparlanma beklentisini ortadan kaldırmadığı belirtildi.

HSBC, TL mevduat faizlerinin Eylül 2026'daki yüzde 39 seviyesinden 2027 sonunda yüzde 31'e gerilemesini bekliyor. Kurumun daha önceki tahmini yüzde 26 seviyesindeydi.

Bu revizyonun, yurt içi tasarruf sahiplerinin dövize yönelmesini engellemek için gerekli TL faiz seviyelerine ilişkin analize dayandığı belirtildi.

Kredi büyümesine uygulanan sınırların kredi getirilerini desteklemesi ve daha yüksek nihai faiz seviyelerinin serbest fonlardan sağlanan getirileri artırması nedeniyle 2027 yılı net faiz marjı tahminlerindeki aşağı yönlü revizyonun sınırlı kaldığı kaydedildi.

HSBC, toplam net faiz gelirinin 2027 yılında neredeyse iki katına çıkmasını bekliyor.

KREDİ RİSKİNDE 2028'E İŞARET ETTİ

Kredi risk maliyetinin 2026'da 250 baz puanla zirve yapmasını, 2027 yılında ise 200 baz puana gerilemesini bekleyen HSBC, daha düşük faizler ve ekonomik aktivitedeki iyileşmenin bu düşüşü destekleyebileceğini belirtti.

Ancak takipteki kredilerin yaşlanması ve karşılık karşılama tamponunun azalması nedeniyle risk maliyetinin yüksek kalabileceğine dikkat çekildi. HSBC'ye göre anlamlı normalleşme 2028 yılında görülebilecek.

Raporda Akbank'ın aktif kalitesi bakımından en iyi konumdaki banka olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Garanti BBVA'nın ise teminatsız bireysel krediler ve KOBİ kredilerine daha yüksek maruziyeti nedeniyle risk maliyetinin benzer bankaların üzerinde kalabileceği ifade edildi.

TÜRK BANKALARINDA YÜZDE 25 İSKONTO

HSBC'nin raporunda Türk bankalarının değerlemelerine de yer verildi.

Kurum, Türk bankalarının gelişmekte olan ülke benzerlerine kıyasla fiyat/defter değeri bazında yüzde 25 iskontolu işlem gördüğünü belirtti.

HSBC, tarihsel olarak daha yüksek iskontoların negatif net rezervler ve 500 baz puanın üzerindeki CDS seviyeleri gibi daha ağır makroekonomik stres dönemlerinde görüldüğüne dikkat çekti.

Raporda, 2026'nın dördüncü çeyreğinden itibaren kârlılıkta güçlü iyileşme beklentisi ve sermaye pozisyonlarındaki gelişmeler dikkate alındığında mevcut iskontonun yeniden değerleme için alan bıraktığı değerlendirmesine yer verildi.

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