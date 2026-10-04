Borsa İstanbul'da aracı kurumların haftalık işlemleri yatırımcıların radarında. 28 Eylül-2 Ekim 2026 dönemine ait verilere göre HSBC, haftayı 3 milyar 377 milyon 500 bin 562 TL net alımla tamamladı.

Kurumun alım tarafında ilk 5 sırada AKBNK, BIMAS, TUPRS, YKBNK ve THYAO yer aldı. Satış listesinin zirvesinde ise ASTOR bulunurken onu TRALT, CCOLA, PGSUS ve MPARK takip etti.

HSBC'NİN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

HSBC'nin hafta boyunca gerçekleştirdiği işlemlerde Akbank (AKBNK) 490,4 milyon TL net alımla ilk sıraya çıktı. AKBNK'yi 473,8 milyon TL ile BIMAS ve 431,7 milyon TL ile TUPRS takip etti.

Hisse Net alım Pay Maliyet AKBNK 490.430.991,65 TL %10,62 68,207 TL BIMAS 473.781.286,50 TL %10,26 420,272 TL TUPRS 431.658.667,75 TL %9,35 390,386 TL YKBNK 397.061.428,44 TL %8,60 34,897 TL THYAO 387.746.712,50 TL %8,39 288,420 TL

İLK 5 HİSSEDE 2,18 MİLYAR TL'LİK NET ALIM

Ham veride öne çıkan önemli noktalardan biri HSBC'nin ilk 5 hissedeki büyüklüğü oldu.

Hesaplamaya göre AKBNK, BIMAS, TUPRS, YKBNK ve THYAO'daki toplam net alım yaklaşık 2 milyar 180 milyon 679 bin TL'ye ulaştı.

İlk 5 hissenin alım dağılımındaki toplam payı ise yüzde 47,22 oldu. Listenin ayrıca iki banka hissesi içermesi dikkat çekti. HSBC'nin yalnızca AKBNK ve YKBNK'deki toplam net alımı yaklaşık 887,5 milyon TL olarak hesaplandı.

HSBC'NİN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ise diğer hisselerden belirgin şekilde ayrışan bir isim bulunuyor. ASTOR'daki 645,3 milyon TL'lik net satış, kurumun en büyük satış işlemi oldu.

Hisse Net satış Pay Maliyet ASTOR 645.279.339,00 TL %51,98 211,959 TL TRALT 158.147.827,04 TL %12,74 44,531 TL CCOLA 67.393.376,50 TL %5,43 77,745 TL PGSUS 37.678.292,10 TL %3,04 143,803 TL MPARK 31.097.378,75 TL %2,50 420,286 TL

SATIŞLARIN YARISINDAN FAZLASI TEK HİSSEDE

HSBC'nin satış dağılımında en çarpıcı veri ASTOR'daki yoğunlaşma oldu.

ASTOR tek başına kurumun satış dağılımının yüzde 51,98'ini oluşturdu. İkinci sıradaki TRALT'ın payı yüzde 12,74'te kaldı.

İlk 5 hissedeki toplam net satış yaklaşık 939,6 milyon TL olurken, bunların satış dağılımındaki toplam payı yüzde 75,69'a ulaştı. Böylece satışların yaklaşık dörtte üçü yalnızca 5 hissede yoğunlaştı.

ASTOR'daki net satış tutarı, ikinci sıradaki TRALT'ın yaklaşık 4 katına ulaştı.

THYAO'DA ALIM GÜÇLENDİ

THYAO ise HSBC'nin iki hafta üst üste alım yaptığı hisseler arasında yer aldı.

Kurum, 21-25 Eylül haftasında THYAO'da 192,44 milyon TL, 28 Eylül-2 Ekim haftasında ise 387,75 milyon TL net alım gerçekleştirdi.

ASTOR'DA SATIŞ DEVAM ETTİ

ASTOR'da ise yön değişmedi. HSBC, 21-25 Eylül haftasında hissede 416,94 milyon TL net satış gerçekleştirirken, 28 Eylül-2 Ekim döneminde satış miktarı 645,28 milyon TL'ye yükseldi. Böylece ASTOR iki hafta üst üste HSBC'nin en fazla satış yaptığı hisseler arasında yer aldı.

İki haftalık veriler birlikte değerlendirildiğinde HSBC'nin ASTOR'daki toplam net satışı yaklaşık 1,06 milyar TL'ye ulaştı.

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