Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından HSBC, 2027 yılına yönelik hisse senedi piyasası tercihlerini açıkladı. Banka, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 gelişen piyasaya "ağırlık artır" tavsiyesi verirken, bazı ülkelerin yatırım görünümünü aşağı yönlü revize etti. Türkiye'de ekonomik normalleşme sürecine işaret eden HSBC, savunma, havacılık ve yapay zeka yatırımlarını fırsat alanları arasında gösterdi. Peki, banka hangi ülkelerde yükseliş potansiyeli görüyor, hangi piyasalardan uzak durulmasını öneriyor? İşte detaylar...

HSBC TÜRKİYE İÇİN TAVSİYESİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

HSBC, Türkiye hisse senedi piyasasına yönelik "ağırlık artır" tavsiyesini korudu.

Banka, Türkiye'deki ekonomik normalleşme sürecinin yatırım fırsatlarını destekleyebileceğini değerlendirirken, özellikle savunma ve havacılık sektörlerine işaret etti.

Yapay zeka ve yeniden inşa faaliyetleriyle bağlantılı yatırımlar da Türkiye açısından öne çıkarılan alanlar arasında yer aldı.

HSBC'nin Türkiye'ye yönelik olumlu görüşünü sürdürmesi, bankanın gelişen piyasalar arasında Türk hisse senetlerine portföylerde daha yüksek ağırlık verilmesini uygun gördüğünü gösteriyor.

Ancak bu değerlendirme, BIST 100 endeksi için açıklanmış belirli bir hedef puan ya da bütün Türk hisselerine yönelik ayrı ayrı alım tavsiyesi anlamına gelmiyor.

HSBC'NİN 2027 İÇİN SEÇTİĞİ 8 BORSA

Bankanın raporunda "ağırlık artır" tavsiyesi verdiği ülkeler ve değerlendirmelerinde öne çıkan unsurlar şöyle:

Ülke HSBC tavsiyesi Öne çıkan beklenti Türkiye Ağırlık artır (korundu) Ekonomik normalleşme, savunma ve havacılık Tayvan Ağırlık artır (korundu) Yapay zekâ ve yarı iletken talebi Çin Ağırlık artır (korundu) Teknoloji, ihracat ve kârlılık Brezilya Ağırlık artır (korundu) Faiz indirimleri ve petrol Güney Afrika Ağırlık artır (korundu) Değerli metaller ve reformlar Macaristan Ağırlık artır (korundu) AB fonları ve yatırım beklentileri BAE Ağırlık artır (yükseltildi) Altyapı yatırımları Kolombiya Ağırlık artır (yükseltildi) Mali reformlar ve enerji sektörü

Sekiz ülkeden altısının tavsiyesi korunurken, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kolombiya'nın tavsiyesi "nötr" seviyesinden "ağırlık artır"a yükseltildi.

YAPAY ZEKADA TAYVAN ÖNE ÇIKIYOR

HSBC'nin olumlu değerlendirdiği piyasalardan biri de Tayvan oldu.

Banka, gelişmiş yarı iletkenler, çip paketleme teknolojileri, soğutma sistemleri ve veri merkezi altyapısına yönelik talebin Tayvanlı şirketleri destekleyebileceğini belirtti.

Raporda, Tayvan borsasında işlem gören şirketlerin gelirlerinin yaklaşık yüzde 60'ının yapay zekâyla bağlantılı faaliyetlerden geldiği ifade edildi.

Çin'de ise yapay zekâ donanımı, teknoloji şirketlerinin yenilikçilik kapasitesi ve ihracat faaliyetleri öne çıkarıldı.

HSBC, Çinli şirketlerin değerlemelerini görece cazip bulurken, şirket kârlılığındaki toparlanmanın da piyasa görünümünü destekleyebileceğini değerlendirdi.

BREZİLYA VE GÜNEY AFRİKA'DA EMTİA BEKLENTİSİ

HSBC'nin 2027 yılına yönelik tercihlerinde yalnızca teknoloji sektörü bulunmuyor.

Brezilya'da para politikasındaki olası gevşeme ve yüksek petrol fiyatlarının şirketleri destekleyebileceği belirtiliyor.

Güney Afrika'da ise değerli metal fiyatlarındaki yükselişin madencilik şirketlerinin nakit akışlarına olumlu yansıyabileceği değerlendiriliyor.

Banka, ülkedeki yapısal reformların da şirket kârlılığını destekleme potansiyeline işaret etti.

İKİ ÜLKENİN YATIRIM TAVSİYESİ YÜKSELTİLDİ

HSBC, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kolombiya için daha önce verdiği "nötr" tavsiyesini "ağırlık artır" seviyesine çıkardı.

BAE'de altyapı yatırımları, yabancı nüfusun ekonomik faaliyetleri ve uluslararası yatırımcıların piyasadaki görece sınırlı pozisyonları olumlu unsurlar arasında gösterildi.

Kolombiya'da ise kamu maliyesini güçlendirmeye yönelik adımlar ve petrol ile doğal gaz sektöründeki düzenleyici kısıtlamaların azaltılması ihtimali öne çıktı.

Macaristan için de dondurulan Avrupa Birliği fonlarının serbest bırakılmasının yatırımları destekleyebileceği ifade edildi. Bununla birlikte kur ve siyasi risklerin devam ettiği belirtildi.

HSBC 3 ÜLKENİN TAVSİYESİNİ DÜŞÜRDÜ

Banka, bazı gelişen piyasalarda daha temkinli bir yaklaşım benimsedi.

HSBC, Meksika, Şili ve Mısır için yatırım tavsiyesini "nötr" seviyesine indirdi.

Hindistan, Tayland, Endonezya ve Filipinler için ise "ağırlık azalt" tavsiyesi korundu.

HSBC'NİN YENİ YATIRIM STRATEJİSİNDE "ÖZERKLİK PRİMİ"

HSBC'nin değerlendirmesinde "özerklik primi" olarak tanımladığı yaklaşım öne çıktı.

Banka, enerji ve doğal kaynaklara erişimi güçlü, teknoloji üretiminde avantajlı, finansman imkânları geniş ve dış pazarlara erişimde daha bağımsız hareket edebilen ekonomilerin yatırımcılar tarafından tercih edilebileceğini belirtti.

Raporda gelişen piyasalar için dört temel risk alanına işaret edildi: yüksek petrol fiyatları, El Niño kaynaklı gıda enflasyonu ihtimali, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve yapay zeka teknolojilerinin ekonomik dengeleri değiştirmesi.

HSBC'ye göre bu riskler karşısında daha dayanıklı kalabilen ülkeler, 2027'ye yaklaşırken küresel sermayeden daha fazla pay alabilir.